Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000

Самолеты из Уфы в Ереван летают от трех авиакомпаний: Shirak avia, «Азимут» и «Армянские Авиалинии». Навигация — три дня в неделю. Время в полёте из Уфы в Ереван — около трех часов. Билеты на самолет из Уфы в Ереван — от ₽19 510. Погода в столице Армении с октября по март предполагает экскурсионный отдых — от +3°C до +20°C.



Туристам в Ереване советуют посмотреть:

— Площадь Республики. Главная площадь города в культурно-деловом центре столицы. На ней находятся центральный Почтамт, два Правительственных здания, Национальная галерея искусств.

— Большой Каскад. Архитектурный ступенчатый комплекс длиной более 300 м соединяет северную и центральную части города. Верхняя площадка находится на высоте 120 м. Отсюда открывается панорамный вид на центр Еревана.

— Матенадаран. Научный центр и крупнейшее в мире книгохранилище. В коллекции около 100 тыс. древних исторических документов и 17 тыс. манускриптов.

— Рынок «Вернисаж». Выставка-продажа крафтовых товаров, выполненных в национальном стиле. Отсюда гости Еревана увозят армянский эксклюзив — украшения, платки, ковры, плетёные сумки, традиционную обувь и головные уборы, посуду, статуэтки, сувениры, картины.

— Собор Святого Григория Просветителя. Самый большой в стране храм посвящён первому католикосу всех армян, основателю монастыря Эчмиадзин.

— Зоравор Сурб Аствацацин. Древнейший в Ереване храм базиликального типа. Скромную строгую архитектуру оживляют только вмонтированные резные изображения креста.