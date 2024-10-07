Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000

Posted 7 октября, 01:28
Published 7 октября, 01:28
Modified 7 октября, 01:28
Updated 7 октября, 01:28
В первую очередь, определимся с нашим бюджетом. Мы не хотим много тратить на пару недель жизни на курорте, и тем более — брать кредит. Давайте условимся, что мы подберем вам тур из Уфы на море с детьми или в интересную страну за ₽50 000 с персоны. В эту сумму мы или попытаемся уложиться по перелёту, или влезть с таким бюджетом в покупку туристической путевки из Уфы.
Понять, куда можно полететь за границу из Уфы, легко и просто по сезонному расписанию нашего международного аэропорта. Итак, что нам предлагает главная воздушная гавань Башкирии, сколько стоят билеты из Уфы и какая погода нас ждет в стране прибытия с октября по март. Также посоветуем, что посмотреть в городе или стране прибытия.
Воздушное сообщение между столицей Башкирии и экс-столицей Казахстан осуществляет компания «Red Wings». Вылета и прилеты — дважды в неделю, по средам и пятницам. Время в полете — около трех часов. Цена на билеты туда-обратно — от ₽30 614, с багажом выйдет почти на ₽9 000 дороже.
Погода в Алматы с октября по март обычно не располагает к пляжному отдыху — от -14 °C до +5°C. Зато этот казахский город очень интересен для познавательного туризма. В Алмате очень много архитектурных памятников, отличный высокогорный каток и более 120 фонтанов.
Рейсы в Баку из Уфы выполняются четыре раза в неделю. Маршрут обслуживают два перевозчика. Можно выбирать полет на широкофюзеляжном «Боинге» или выбрать более компактный «Embraer». Время в полете составит до трех часов. Цена билетов из Уфы в Баку и из Баку в Уфу начинается от ₽17 850.
Погода в Баку с октября по март вполне комфортная для экскурсий — от +8°C до +20°C. Загореть, конечно, не получится. Зато можно насладиться азербайджанской кухней и напитками. Так что рекомендуем этот маршрут романтическим парам, которые могут вырваться на выходные из Уфы за впечатлениями.
Самолеты из Уфы в Бишкек летают еженедельно, каждое пятничное утро. Время в полёте на «Сухом СуперДжете» всего три часа. Маршрут обслуживает «Газпромавиа». Цена вопроса — от ₽36 307. Погода в столице Киргизии не самая холодная даже для теплолюбивых туристов. Например, в январе дневная температура воздуха редко падает ниже -5°C. Можно вырваться на пару недель и погулять по городу.
Из достопримечательностей в Бишкеке туристам советуют площади Ала-Тоо и Победы, Государственный исторический музей, Центральную мечеть (самую большую в Средней Азии) и, конечно, местные базары. Два самых популярных — Ошский и «Дордой». На Ошском базаре в Бишкеке продают орехи, горный чай, мед и курут. А еще там можно купить ак-калпак, тапки, войлочные коврики, ковры, всякие поделки ручной работы.
Самолеты из Уфы в Душанбе вылетают четыре раза в неделю. Маршрут обслуживают две авиакомпании — «Уральские авиалинии» и «Северный ветер». Время в полете из Уфе до столицы Таджикистана- около трех часов на «Аэробусах» и «Боингах». Билеты на самолет из Уфы в Душанбе — от ₽35 589.
Национальный музей Таджикистана, флагшток, Дворец нации, площадь имени Сомони, Монумент Герба Таджикистана, парки культуры и отдыха имени Рудаки, Наврузгох, Молодежное озеро, Кохи Навруз и Центр Исмаилитов — это лишь малая часть культурных достопримечательностей Душанбе, которые может посетить каждый турист, приезжающий в эту гостеприимную страну. Погода с октября по март, конечно, не пляжная, но ниже +10°C в Душанбе бывает редко.
Рейсы из Уфы в Дубай обслуживает Fly Dubai. Вылеты — четыре раза в неделю. Время в пути из Уфы в Дубай — до 05:30 часов. Билеты далеко не бюджетные — от ₽43 304. Зато всего около шести часов перелета до вечного лета в ОАЭ. Температура воздуха в Дубае с октября по март отлично подходит любителям пляжных бархатных сезонов — от +25°C до +35°C.
Помимо бесконечных пляжей в Дубае и ОАЭ можно успеть:
проехать с обзорной экскурсией по городу с посещением Dubai Moll;
вечером полюбоваться «танцующим» фонтаном;
половину дня провести в Wild Wati;
вечером покататься со снежных горок Ski Dubai;
посвятить день шоппингу, посмотреть восточные базары специй, ткани, золота;
покататься по ночному городу.
Самолеты из Уфы в Ереван летают от трех авиакомпаний: Shirak avia, «Азимут» и «Армянские Авиалинии». Навигация — три дня в неделю. Время в полёте из Уфы в Ереван — около трех часов. Билеты на самолет из Уфы в Ереван — от ₽19 510. Погода в столице Армении с октября по март предполагает экскурсионный отдых — от +3°C до +20°C.
Туристам в Ереване советуют посмотреть:
— Площадь Республики. Главная площадь города в культурно-деловом центре столицы. На ней находятся центральный Почтамт, два Правительственных здания, Национальная галерея искусств.
— Большой Каскад. Архитектурный ступенчатый комплекс длиной более 300 м соединяет северную и центральную части города. Верхняя площадка находится на высоте 120 м. Отсюда открывается панорамный вид на центр Еревана.
— Матенадаран. Научный центр и крупнейшее в мире книгохранилище. В коллекции около 100 тыс. древних исторических документов и 17 тыс. манускриптов.
— Рынок «Вернисаж». Выставка-продажа крафтовых товаров, выполненных в национальном стиле. Отсюда гости Еревана увозят армянский эксклюзив — украшения, платки, ковры, плетёные сумки, традиционную обувь и головные уборы, посуду, статуэтки, сувениры, картины.
— Собор Святого Григория Просветителя. Самый большой в стране храм посвящён первому католикосу всех армян, основателю монастыря Эчмиадзин.
— Зоравор Сурб Аствацацин. Древнейший в Ереване храм базиликального типа. Скромную строгую архитектуру оживляют только вмонтированные резные изображения креста.
Столица союзного государства — пример, как считают многие, того, какой бы могла бы быть Россия, если бы в ней неукоснительно соблюдались все законы и не было беспредела «девяностых». Из Уфы в Минск раз в неделю, по вторникам, летают самолеты «Red Wings». Время в полёте — около трех часов. Билеты на самолёт из Уфы в Минск — от ₽12 899.
Погода в Минске с октября по март — от-4°C до +17°C — отличный стимул посетить множество музеев и увидеть массу достопримечательностей. Особо рекомендуем прогуляться по набережной, влюбиться в Белый город, пройти квест в музее транспорта и провести день в одном из самых милых зоопарков мира.
Самолеты «Uzbekistan Airways» каждый четверг связывают Уфу и Наманган — один из красивейших городов Узбекистана. Время полёта — три часа, цены на билеты из Уфы в Наманган — от ₽26 086. Температура воздуха в Намангане с октября по март — от +4°C до+21°C.
«Город цветов» Наманган выделяется историческим колоритом, уютными улочками и старинными зданиями. Здесь можно встретить традиционные одноэтажные дома и необычные постройки.
Самолёты из Уфы в Самарканд авиакомпании «Азимут» летают каждую пятницу. Время в пути — три часа, купить билеты из Уфы в Самарканд можно от ₽23 389. Ниже +7°C в Самарканде с октября по март бывает крайне редко.
Столица империи Тамерлана, один из самых красивых городов Великого шёлкового пути, Самарканд внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО со статусом «Перекрёсток культур». Здесь расположились такие природные достопримечательности, как Пустыня Кызылкум, Озеро Айдаркуль, Сад Чор-Чинор, Пещера Хазрата Дауда. Люди, которые любят необычные места, могут посетить «Кладбище кораблей» в Муйнаке и Самаркандскую бумажную мастерскую. Насладиться красотой местной природы можно в горной деревушке в Ургуте, а архитектурой в мемориальном комплексе Имама Аль-Бухари.
Рейсы из Уфы в Ташкент вылетают четыре раза в неделю. На маршруте работают «Uzbekistan Airways» и «Utair». Время в полёте — менее трех часов, купить билет из Уфы в Ташкент можно от ₽25 327. Погода в Ташкенте с октября по март — не ниже +7°C.
Ташкент — многоликий город с богатой историей, известный своим восточным гостеприимством.
Самолеты из Уфы в Тбилиси летают дважды в неделю. Маршрут обслуживает «Азимут». Время в полете — менее трех часов, цена вопроса — от ₽27 189. Погода в Тбилиси с октября по март — не ниже +3°C.
Что посмотреть, выпить и съесть в Тбилиси? Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе, Тбилисский этнографический музей, ресторан Mama Terra, книжный магазин Itaka Books, многочисленные парки и не уступающие друг другу в радушии к гостям винные ресторанчики.
Рейсы из Уфы в Худжанд летают дважды в неделю, перевозчик «Nordwind Airlines». Время в полете — около трех часов. Билеты из Уфы в Худжанд стоят от ₽28 658. Погода в Худжанде с октября по март — не ниже +6°C.
Вот некоторые достопримечательности Худжанда (Республика Таджикистан):
Мавзолей Шейха Муслихиддина
Худжандская крепость
Дворец культуры Арбоб
Аллея фонтанов
Мечеть Масджиди Джами
Церковь Марии Магдалины
Панчшанбе — главный базар города
Историко-культурный комплекс «Истиклол».
Между столицей Башкирией и городами Египта, Турции, Таиланда и ОАЭ есть регулярное авиасообщение, но наш турист привык рассматривать визит в эти страны пакетным предложением: желательно, с собственным пляжем и баром all inclusive. Не станем отступать от традиций, да и цены на перелёт регулярными рейсами из Уфы в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ, говоря честно, не самые вкусные.
Про туры в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ из Уфы читайте в нашем следующем материале: совсем скоро здесь будет ссылка.