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Posted 7 октября, 01:28

Published 7 октября, 01:28

Modified 7 октября, 01:28

Updated 7 октября, 01:28

Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000

Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000

7 октября 2024, 01:28
Фото: mkset.ru
Mkset внимательно изучил самые интересные предложения для тех, кто собирается в отпуск этой осенью и хочет продлить лето на пару недель: куда полететь из Уфы осенью 2024 года на море.

Куда можно полететь за границу из Уфы?

В первую очередь, определимся с нашим бюджетом. Мы не хотим много тратить на пару недель жизни на курорте, и тем более — брать кредит. Давайте условимся, что мы подберем вам тур из Уфы на море с детьми или в интересную страну за ₽50 000 с персоны. В эту сумму мы или попытаемся уложиться по перелёту, или влезть с таким бюджетом в покупку туристической путевки из Уфы.

Понять, куда можно полететь за границу из Уфы, легко и просто по сезонному расписанию нашего международного аэропорта. Итак, что нам предлагает главная воздушная гавань Башкирии, сколько стоят билеты из Уфы и какая погода нас ждет в стране прибытия с октября по март. Также посоветуем, что посмотреть в городе или стране прибытия.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: youtravel.me

Летим из Уфы в Алматы

Воздушное сообщение между столицей Башкирии и экс-столицей Казахстан осуществляет компания «Red Wings». Вылета и прилеты — дважды в неделю, по средам и пятницам. Время в полете — около трех часов. Цена на билеты туда-обратно — от ₽30 614, с багажом выйдет почти на ₽9 000 дороже.

Погода в Алматы с октября по март обычно не располагает к пляжному отдыху — от -14 °C до +5°C. Зато этот казахский город очень интересен для познавательного туризма. В Алмате очень много архитектурных памятников, отличный высокогорный каток и более 120 фонтанов.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: www.gununsesi.info

Летим из Уфы в Баку

Рейсы в Баку из Уфы выполняются четыре раза в неделю. Маршрут обслуживают два перевозчика. Можно выбирать полет на широкофюзеляжном «Боинге» или выбрать более компактный «Embraer». Время в полете составит до трех часов. Цена билетов из Уфы в Баку и из Баку в Уфу начинается от ₽17 850.

Погода в Баку с октября по март вполне комфортная для экскурсий — от +8°C до +20°C. Загореть, конечно, не получится. Зато можно насладиться азербайджанской кухней и напитками. Так что рекомендуем этот маршрут романтическим парам, которые могут вырваться на выходные из Уфы за впечатлениями.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: githubusercontent.com

Летим из Уфы в Бишкек

Самолеты из Уфы в Бишкек летают еженедельно, каждое пятничное утро. Время в полёте на «Сухом СуперДжете» всего три часа. Маршрут обслуживает «Газпромавиа». Цена вопроса — от ₽36 307. Погода в столице Киргизии не самая холодная даже для теплолюбивых туристов. Например, в январе дневная температура воздуха редко падает ниже -5°C. Можно вырваться на пару недель и погулять по городу.

Из достопримечательностей в Бишкеке туристам советуют площади Ала-Тоо и Победы, Государственный исторический музей, Центральную мечеть (самую большую в Средней Азии) и, конечно, местные базары. Два самых популярных — Ошский и «Дордой». На Ошском базаре в Бишкеке продают орехи, горный чай, мед и курут. А еще там можно купить ак-калпак, тапки, войлочные коврики, ковры, всякие поделки ручной работы.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: perevodov.info

Летим из Уфы в Душанбе

Самолеты из Уфы в Душанбе вылетают четыре раза в неделю. Маршрут обслуживают две авиакомпании — «Уральские авиалинии» и «Северный ветер». Время в полете из Уфе до столицы Таджикистана- около трех часов на «Аэробусах» и «Боингах». Билеты на самолет из Уфы в Душанбе — от ₽35 589.

Национальный музей Таджикистана, флагшток, Дворец нации, площадь имени Сомони, Монумент Герба Таджикистана, парки культуры и отдыха имени Рудаки, Наврузгох, Молодежное озеро, Кохи Навруз и Центр Исмаилитов — это лишь малая часть культурных достопримечательностей Душанбе, которые может посетить каждый турист, приезжающий в эту гостеприимную страну. Погода с октября по март, конечно, не пляжная, но ниже +10°C в Душанбе бывает редко.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: readli.net

Летим из Уфы в Дубай

Рейсы из Уфы в Дубай обслуживает Fly Dubai. Вылеты — четыре раза в неделю. Время в пути из Уфы в Дубай — до 05:30 часов. Билеты далеко не бюджетные — от ₽43 304. Зато всего около шести часов перелета до вечного лета в ОАЭ. Температура воздуха в Дубае с октября по март отлично подходит любителям пляжных бархатных сезонов — от +25°C до +35°C.

Помимо бесконечных пляжей в Дубае и ОАЭ можно успеть:

проехать с обзорной экскурсией по городу с посещением Dubai Moll;

вечером полюбоваться «танцующим» фонтаном;

половину дня провести в Wild Wati;

вечером покататься со снежных горок Ski Dubai;

посвятить день шоппингу, посмотреть восточные базары специй, ткани, золота;

покататься по ночному городу.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: tinkoff.ru

Летим из Уфы в Ереван

Самолеты из Уфы в Ереван летают от трех авиакомпаний: Shirak avia, «Азимут» и «Армянские Авиалинии». Навигация — три дня в неделю. Время в полёте из Уфы в Ереван — около трех часов. Билеты на самолет из Уфы в Ереван — от ₽19 510. Погода в столице Армении с октября по март предполагает экскурсионный отдых — от +3°C до +20°C.

Туристам в Ереване советуют посмотреть:
— Площадь Республики. Главная площадь города в культурно-деловом центре столицы. На ней находятся центральный Почтамт, два Правительственных здания, Национальная галерея искусств.
— Большой Каскад. Архитектурный ступенчатый комплекс длиной более 300 м соединяет северную и центральную части города. Верхняя площадка находится на высоте 120 м. Отсюда открывается панорамный вид на центр Еревана.
— Матенадаран. Научный центр и крупнейшее в мире книгохранилище. В коллекции около 100 тыс. древних исторических документов и 17 тыс. манускриптов.
— Рынок «Вернисаж». Выставка-продажа крафтовых товаров, выполненных в национальном стиле. Отсюда гости Еревана увозят армянский эксклюзив — украшения, платки, ковры, плетёные сумки, традиционную обувь и головные уборы, посуду, статуэтки, сувениры, картины.
— Собор Святого Григория Просветителя. Самый большой в стране храм посвящён первому католикосу всех армян, основателю монастыря Эчмиадзин.
— Зоравор Сурб Аствацацин. Древнейший в Ереване храм базиликального типа. Скромную строгую архитектуру оживляют только вмонтированные резные изображения креста.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: mkset.ru

Летим из Уфы в Минск

Столица союзного государства — пример, как считают многие, того, какой бы могла бы быть Россия, если бы в ней неукоснительно соблюдались все законы и не было беспредела «девяностых». Из Уфы в Минск раз в неделю, по вторникам, летают самолеты «Red Wings». Время в полёте — около трех часов. Билеты на самолёт из Уфы в Минск — от ₽12 899.

Погода в Минске с октября по март — от-4°C до +17°C — отличный стимул посетить множество музеев и увидеть массу достопримечательностей. Особо рекомендуем прогуляться по набережной, влюбиться в Белый город, пройти квест в музее транспорта и провести день в одном из самых милых зоопарков мира.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: teznews.uz

Летим из Уфы в Наманган

Самолеты «Uzbekistan Airways» каждый четверг связывают Уфу и Наманган — один из красивейших городов Узбекистана. Время полёта — три часа, цены на билеты из Уфы в Наманган — от ₽26 086. Температура воздуха в Намангане с октября по март — от +4°C до+21°C.

«Город цветов» Наманган выделяется историческим колоритом, уютными улочками и старинными зданиями. Здесь можно встретить традиционные одноэтажные дома и необычные постройки.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: ivolgatours.ru

Летим из Уфы в Самарканд

Самолёты из Уфы в Самарканд авиакомпании «Азимут» летают каждую пятницу. Время в пути — три часа, купить билеты из Уфы в Самарканд можно от ₽23 389. Ниже +7°C в Самарканде с октября по март бывает крайне редко.

Столица империи Тамерлана, один из самых красивых городов Великого шёлкового пути, Самарканд внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО со статусом «Перекрёсток культур». Здесь расположились такие природные достопримечательности, как Пустыня Кызылкум, Озеро Айдаркуль, Сад Чор-Чинор, Пещера Хазрата Дауда. Люди, которые любят необычные места, могут посетить «Кладбище кораблей» в Муйнаке и Самаркандскую бумажную мастерскую. Насладиться красотой местной природы можно в горной деревушке в Ургуте, а архитектурой в мемориальном комплексе Имама Аль-Бухари.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: nova24.uz

Летим из Уфы в Ташкент


Рейсы из Уфы в Ташкент вылетают четыре раза в неделю. На маршруте работают «Uzbekistan Airways» и «Utair». Время в полёте — менее трех часов, купить билет из Уфы в Ташкент можно от ₽25 327. Погода в Ташкенте с октября по март — не ниже +7°C.

Ташкент — многоликий город с богатой историей, известный своим восточным гостеприимством.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: priroda.club

Летим из Уфы в Тбилиси

Самолеты из Уфы в Тбилиси летают дважды в неделю. Маршрут обслуживает «Азимут». Время в полете — менее трех часов, цена вопроса — от ₽27 189. Погода в Тбилиси с октября по март — не ниже +3°C.

Что посмотреть, выпить и съесть в Тбилиси? Тбилисский государственный театр марионеток имени Резо Габриадзе, Тбилисский этнографический музей, ресторан Mama Terra, книжный магазин Itaka Books, многочисленные парки и не уступающие друг другу в радушии к гостям винные ресторанчики.

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: sanatoriikavkaza.ru

Летим из Уфы в Худжанд

Рейсы из Уфы в Худжанд летают дважды в неделю, перевозчик «Nordwind Airlines». Время в полете — около трех часов. Билеты из Уфы в Худжанд стоят от ₽28 658. Погода в Худжанде с октября по март — не ниже +6°C.

Вот некоторые достопримечательности Худжанда (Республика Таджикистан):

Мавзолей Шейха Муслихиддина

Худжандская крепость

Дворец культуры Арбоб

Аллея фонтанов

Мечеть Масджиди Джами

Церковь Марии Магдалины

Панчшанбе — главный базар города

Историко-культурный комплекс «Истиклол».

Куда поехать отдохнуть из УфыКуда поехать отдохнуть из Уфы
Куда поехать отдохнуть из Уфы. Фото: mkset.ru

Туры из Уфы на море



Между столицей Башкирией и городами Египта, Турции, Таиланда и ОАЭ есть регулярное авиасообщение, но наш турист привык рассматривать визит в эти страны пакетным предложением: желательно, с собственным пляжем и баром all inclusive. Не станем отступать от традиций, да и цены на перелёт регулярными рейсами из Уфы в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ, говоря честно, не самые вкусные.

Про туры в Турцию, Египет, Таиланд и ОАЭ из Уфы читайте в нашем следующем материале: совсем скоро здесь будет ссылка.

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