Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии

Сентябрь — это не просто начало осени; для медведей — это время настоящего гастрономического марафона. Осенью косолапые усердно трудятся над накоплением жировых запасов, ведь зима близко. В этот период они превращаются в настоящих гурманов: лакомятся ягодами, корнями и даже мелкими животными. Их задача — набрать вес, чтобы без забот пережить долгие месяцы спячки в уютных берлогах.