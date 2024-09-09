Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Сентябрь — это не просто начало осени; для медведей — это время настоящего гастрономического марафона. Осенью косолапые усердно трудятся над накоплением жировых запасов, ведь зима близко. В этот период они превращаются в настоящих гурманов: лакомятся ягодами, корнями и даже мелкими животными. Их задача — набрать вес, чтобы без забот пережить долгие месяцы спячки в уютных берлогах.
На видео можно увидеть, как наш пушистый герой наслаждается своим обедом. Слышно, как он с удовольствием чавкает, поглощая вкусные угощения. Что это за лакомства, к сожалению, не видно.
Но что же происходит в лесу во время этой осенней активности? Медведи становятся особенно активными: они ищут запасы пищи повсюду. Поэтому специалисты предостерегают, что человек в лесу, может расцениваться для косолапого как еще одно лакомство.