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Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии

Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии

9 сентября 2024, 09:31
Фото: Национальный парк Башкирии
Кадрами медвежьего «пира» делится в понедельник, 9 сентября, «Национальный парк Башкирии».

Сентябрь — это не просто начало осени; для медведей — это время настоящего гастрономического марафона. Осенью косолапые усердно трудятся над накоплением жировых запасов, ведь зима близко. В этот период они превращаются в настоящих гурманов: лакомятся ягодами, корнями и даже мелкими животными. Их задача — набрать вес, чтобы без забот пережить долгие месяцы спячки в уютных берлогах.

На видео можно увидеть, как наш пушистый герой наслаждается своим обедом. Слышно, как он с удовольствием чавкает, поглощая вкусные угощения. Что это за лакомства, к сожалению, не видно.

Но что же происходит в лесу во время этой осенней активности? Медведи становятся особенно активными: они ищут запасы пищи повсюду. Поэтому специалисты предостерегают, что человек в лесу, может расцениваться для косолапого как еще одно лакомство.

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