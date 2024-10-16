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Posted 16 октября, 08:18

Published 16 октября, 08:18

Modified 16 октября, 11:46

Updated 16 октября, 11:46

Необычная медведица чудом выжила в Башкирии

Необычная медведица чудом выжила в Башкирии

16 октября 2024, 08:18
Фото: Национальный парк Башкирии
«Белая ворона», отвергнутая своими сородичами, показалась перед камерами, сообщает в среду, 16 октября, Национальный парк Башкирии.

Медведица по кличке Умка появилась на свет в обычной семье бурых медведей, но уже с рождения выделялась среди своих сородичей. Её белоснежный мех стал непривычным зрелищем для лесных просторов: альбинизм — явление редкое и происходит всего один раз на десять тысяч случаев.

Как стало известно, для таких животных жизнь в дикой природе полна опасностей. Зоологи отмечают, что альбиносы часто становятся изгоями среди своих соплеменников. Их яркая окраска делает их уязвимыми для хищников и затрудняет процесс охоты.

Умке удалось не только выжить, но и окрепнуть. Последние снимки из фотоловушек показывают её уже взрослой и уверенной медведицей, которая покоряет леса Башкирии.

Как ранее сообщал Mkset, новое учреждение для содержания животных и их демонстрации могут построить в столице Башкирии.

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