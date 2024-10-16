Необычная медведица чудом выжила в Башкирии

Медведица по кличке Умка появилась на свет в обычной семье бурых медведей, но уже с рождения выделялась среди своих сородичей. Её белоснежный мех стал непривычным зрелищем для лесных просторов: альбинизм — явление редкое и происходит всего один раз на десять тысяч случаев.