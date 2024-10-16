Необычная медведица чудом выжила в Башкирии

Posted 16 октября, 08:18
Published 16 октября, 08:18
Modified 16 октября, 11:46
Updated 16 октября, 11:46
Медведица по кличке Умка появилась на свет в обычной семье бурых медведей, но уже с рождения выделялась среди своих сородичей. Её белоснежный мех стал непривычным зрелищем для лесных просторов: альбинизм — явление редкое и происходит всего один раз на десять тысяч случаев.
Как стало известно, для таких животных жизнь в дикой природе полна опасностей. Зоологи отмечают, что альбиносы часто становятся изгоями среди своих соплеменников. Их яркая окраска делает их уязвимыми для хищников и затрудняет процесс охоты.
Умке удалось не только выжить, но и окрепнуть. Последние снимки из фотоловушек показывают её уже взрослой и уверенной медведицей, которая покоряет леса Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, новое учреждение для содержания животных и их демонстрации могут построить в столице Башкирии.