Шелдон Ремпал: новый легионер ХК «Салавата Юлаева»

Ремпал провел пять сезонов в НХЛ, два из которых он выступал за «Вегас Голден Найтс», хотя большую часть времени он играл в Американской хоккейной лиге. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Вегаса», набрав 63 очка в 70 играх. Этот результат демонстрирует его высокий уровень игры и потенциал для внесения значимого вклада в команду.