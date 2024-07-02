ХК «Салават Юлаев» усиливает состав: новые контракты и перспективные новички

Клуб подписал контракт с хоккеистом Ильей Хмелевским. Ему всего 19 лет, и он брат другого игрока этого же клуба, Александра Хмелевского. Контракт с Ильей заключен на один год. Но в этом сезоне он не будет играть за основной состав, а будет выступать за другую команду — «Торос». Эта команда играет в лиге, которая ниже по уровню, чем лига, где играет основной клуб. Это поможет Илье набраться опыта и стать лучше.