Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024

Однако, когда пришло время плей-офф, «Салават Юлаев» столкнулся с серьезным испытанием. В первом раунде им предстояло сыграть против «Трактора». Несмотря на то, что «Салават Юлаев» считался фаворитом, команда не смогла преодолеть своего соперника и вылетела из турнира. Это было повторением ситуации из прошлого года, когда команда также заняла второе место в своей конференции, но проиграла в первом раунде «Адмиралу», который занял седьмое место.