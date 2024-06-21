Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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В этом сезоне хоккейная команда «Салават Юлаев» из Уфы снова порадовала своих болельщиков в регулярном чемпионате, но, увы, разочаровала в плей-офф. Уже второй год подряд команда показывает отличные результаты в регулярке, но не может пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина. Давайте разберемся, что же произошло в этом сезоне и чего ждать от команды в будущем.
Команда ХК «Салават Юлаев» из Уфы начала сезон в чемпионате КХЛ с уверенной победы над «Барысом» со счетом 3:2. Это стало хорошим стартом, и дальше команда продолжала показывать стабильные результаты. Они не терпели длинных серий поражений, а их лучшая серия побед составила пять матчей подряд. В успехах команды значительную роль сыграли легионеры: Александр Хмелевский, Джошуа Ливо и Николас Мелош, которые внесли свой вклад в общую игру и результаты.
Однако, когда пришло время плей-офф, «Салават Юлаев» столкнулся с серьезным испытанием. В первом раунде им предстояло сыграть против «Трактора». Несмотря на то, что «Салават Юлаев» считался фаворитом, команда не смогла преодолеть своего соперника и вылетела из турнира. Это было повторением ситуации из прошлого года, когда команда также заняла второе место в своей конференции, но проиграла в первом раунде «Адмиралу», который занял седьмое место.
Несмотря на хороший старт и стабильные результаты в регулярном сезоне, ХК «Салават Юлаев» столкнулся с проблемами в плей-офф, где не смог преодолеть первые препятствия. Это подчеркивает важность не только регулярного сезона, но и способности команды выступать на высоком уровне в решающих матчах.
Для Виктора Козлова этот сезон стал вторым полноценным в роли главного тренера. Несмотря на повторение результата прошлого года, Козлов поставил интересный хоккей и грамотно использовал сильные стороны игроков. Руководство клуба доверяет ему, но следующий сезон будет решающим для его карьеры
Канадец Джошуа Ливо провел невероятный сезон, набрав 47 очков (19+38) в 46 матчах. Он стал ключевым игроком в большинстве, забросив восемь шайб при реализации лишнего. В плей-офф Ливо также показал отличные результаты, набрав 9 очков (4+5) и став лучшим бомбардиром первого раунда.
Вратарь Александр Самонов также показал высокие результаты, проведя 55 матчей и одержав 31 победу с процентом отраженных бросков 93,4%. Однако, в плей-офф его игра была ниже уровня регулярного чемпионата, что стало одной из причин вылета команды.
Хмелевский стал лучшим бомбардиром команды с 63 (29+34) очками в 73 матчах. Его отличная игра на вбрасываниях (58.8% выигранных вбрасываний) и шесть победных шайб сделали его важным игроком для «Салавата Юлаева». Его контракт с клубом был продлен, что дает надежду на будущее.
Дроздов в своем втором сезоне за команду показал очень хорошие результаты. Он забил и отдал так много шайб, что в итоге набрал 56 очков за 71 сыгранный матч. Это значит, что почти в каждой игре он приносил команде очки.
Когда начались игры на вылет, Дроздов продолжил играть также хорошо. В шести матчах он снова помог команде, набрав 8 очков. Это сделало его вторым по результативности игроком в своей команде в этих важных играх.
Тренерский штаб активно задействовал молодых игроков. Наиболее ярко проявили себя защитник Ярослав Цулыгин и нападающие Данил Алалыкин, Егор Сучков и Матвей Гуськов. Алалыкин уже третий сезон является основным игроком команды, а Сучков здорово заявил о себе по ходу чемпионата.
В межсезонье клуб продлил контракты с Хмелевским и Ливо, что стало важным шагом для сохранения костяка команды. Однако, ХК «Салават Юлаев» потерял нескольких ключевых игроков — Дроздова, Башкирова и Коледова.
— У «Салавата» переходный период, в такой ситуации надо держаться за костяк команды, укреплять его. Но это в теории. А на практике — в первые же дни работы трансферного рынка потеряли форвардов Дроздова и Башкирова, — отметил бывший тренер Венер Сафин.
Новый сезон начнётся с «Зелёного дерби» против «Ак Барса» в Уфе. Клубу предстоит сложный выезд в октябре, но график матчей более сбалансирован, что может положительно сказаться на результатах.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» также подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда, который может стать новым козырем команды. Тодд провёл успешный сезон в АХЛ и теперь присоединился к уфимцам.