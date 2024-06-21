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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024

Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024

21 июня 2024, 04:42
Фото: hcsalavat.ru
Сезон надежд и разочарований: ХК «Салават Юлаев» в 2023/2024
Как ХК «Салават Юлаев» снова показал стабильность в регулярном сезоне, но остался за бортом Кубка Гагарина. Почему команда не смогла пройти дальше и чего ждать в новом сезоне.

В этом сезоне хоккейная команда «Салават Юлаев» из Уфы снова порадовала своих болельщиков в регулярном чемпионате, но, увы, разочаровала в плей-офф. Уже второй год подряд команда показывает отличные результаты в регулярке, но не может пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина. Давайте разберемся, что же произошло в этом сезоне и чего ждать от команды в будущем.

Успехи регулярного сезона

Команда ХК «Салават Юлаев» из Уфы начала сезон в чемпионате КХЛ с уверенной победы над «Барысом» со счетом 3:2. Это стало хорошим стартом, и дальше команда продолжала показывать стабильные результаты. Они не терпели длинных серий поражений, а их лучшая серия побед составила пять матчей подряд. В успехах команды значительную роль сыграли легионеры: Александр Хмелевский, Джошуа Ливо и Николас Мелош, которые внесли свой вклад в общую игру и результаты.

Однако, когда пришло время плей-офф, «Салават Юлаев» столкнулся с серьезным испытанием. В первом раунде им предстояло сыграть против «Трактора». Несмотря на то, что «Салават Юлаев» считался фаворитом, команда не смогла преодолеть своего соперника и вылетела из турнира. Это было повторением ситуации из прошлого года, когда команда также заняла второе место в своей конференции, но проиграла в первом раунде «Адмиралу», который занял седьмое место.

Несмотря на хороший старт и стабильные результаты в регулярном сезоне, ХК «Салават Юлаев» столкнулся с проблемами в плей-офф, где не смог преодолеть первые препятствия. Это подчеркивает важность не только регулярного сезона, но и способности команды выступать на высоком уровне в решающих матчах.

Для Виктора Козлова этот сезон стал вторым полноценным в роли главного тренера.Для Виктора Козлова этот сезон стал вторым полноценным в роли главного тренера.
Для Виктора Козлова этот сезон стал вторым полноценным в роли главного тренера.
Фото: hcsalavat.ru

Тренерская работа и перспективы

Для Виктора Козлова этот сезон стал вторым полноценным в роли главного тренера. Несмотря на повторение результата прошлого года, Козлов поставил интересный хоккей и грамотно использовал сильные стороны игроков. Руководство клуба доверяет ему, но следующий сезон будет решающим для его карьеры

Лучшие игроки сезона

Джошуа Ливо

Канадец Джошуа Ливо провел невероятный сезон, набрав 47 очков (19+38) в 46 матчах. Он стал ключевым игроком в большинстве, забросив восемь шайб при реализации лишнего. В плей-офф Ливо также показал отличные результаты, набрав 9 очков (4+5) и став лучшим бомбардиром первого раунда.

Александр Самонов

Вратарь Александр Самонов также показал высокие результаты, проведя 55 матчей и одержав 31 победу с процентом отраженных бросков 93,4%. Однако, в плей-офф его игра была ниже уровня регулярного чемпионата, что стало одной из причин вылета команды.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» также подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда, который может стать новым козырем командыХоккейный клуб «Салават Юлаев» также подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда, который может стать новым козырем команды
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» также подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда, который может стать новым козырем команды
Фото: hcsalavat.ru

Александр Хмелевский

Хмелевский стал лучшим бомбардиром команды с 63 (29+34) очками в 73 матчах. Его отличная игра на вбрасываниях (58.8% выигранных вбрасываний) и шесть победных шайб сделали его важным игроком для «Салавата Юлаева». Его контракт с клубом был продлен, что дает надежду на будущее.

Иван Дроздов

Дроздов в своем втором сезоне за команду показал очень хорошие результаты. Он забил и отдал так много шайб, что в итоге набрал 56 очков за 71 сыгранный матч. Это значит, что почти в каждой игре он приносил команде очки.

Когда начались игры на вылет, Дроздов продолжил играть также хорошо. В шести матчах он снова помог команде, набрав 8 очков. Это сделало его вторым по результативности игроком в своей команде в этих важных играх.

Молодые таланты

Тренерский штаб активно задействовал молодых игроков. Наиболее ярко проявили себя защитник Ярослав Цулыгин и нападающие Данил Алалыкин, Егор Сучков и Матвей Гуськов. Алалыкин уже третий сезон является основным игроком команды, а Сучков здорово заявил о себе по ходу чемпионата.

Работа в межсезонье

В межсезонье клуб продлил контракты с Хмелевским и Ливо, что стало важным шагом для сохранения костяка команды. Однако, ХК «Салават Юлаев» потерял нескольких ключевых игроков — Дроздова, Башкирова и Коледова.

— У «Салавата» переходный период, в такой ситуации надо держаться за костяк команды, укреплять его. Но это в теории. А на практике — в первые же дни работы трансферного рынка потеряли форвардов Дроздова и Башкирова, — отметил бывший тренер Венер Сафин.

Новый сезон и ожидания

Новый сезон начнётся с «Зелёного дерби» против «Ак Барса» в Уфе. Клубу предстоит сложный выезд в октябре, но график матчей более сбалансирован, что может положительно сказаться на результатах.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» также подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда, который может стать новым козырем команды. Тодд провёл успешный сезон в АХЛ и теперь присоединился к уфимцам.

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