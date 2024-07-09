Останется ли Николай Кулёмин в ХК «Салават Юлаев»?

В настоящее время Николай Кулёмин проживает в Торонто, где в начале своей карьеры на протяжении шести сезонов выступал за местный клуб НХЛ. Жизнь в Канаде пришлась ему по душе, и он принял решение поселиться там вместе со своей семьей. Николай получил канадское гражданство, но этот процесс был непростым. В 2012 году он подал заявление, но ему отказали из-за того, что он проводил много времени за пределами страны. Однако в 2018 году суд встал на сторону Кулёмина после подачи апелляции.