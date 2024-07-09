Останется ли Николай Кулёмин в ХК «Салават Юлаев»?

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Команда «Салават Юлаев» понимает, что для успешного выступления в новом сезоне необходимо укрепить свой состав. Несмотря на то, что клуб уже определился с ключевыми игроками, глубина состава играет важную роль в достижении высоких результатов.
Один из игроков, который может значительно усилить команду, — Николай Кулёмин. Несмотря на свой возраст, он доказал свою ценность для ХК «Салават Юлаев» за три сезона, проведенных в Уфе.
Хотя в прошлом сезоне Кулёмин пропустил несколько матчей из-за травмы, он все равно смог набрать 25 очков, став шестым по результативности игроком команды. Это свидетельствует о его способности вносить значительный вклад в игру даже при ограниченном времени на льду.
Учитывая его опыт, надежность и результативность, Николай Кулёмин является ценным игроком, который может сыграть ключевую роль в укреплении состава «Салават Юлаев» перед новым сезоном. Его присутствие в команде поможет создать более сбалансированный и конкурентоспособный состав, что в свою очередь повысит шансы на успешное выступление в чемпионате.
В хоккейном клубе «Салават Юлаев» не сомневаются в его физической форме и профессионализме:
— Николай сможет успешно урегулировать свои семейные и бытовые обстоятельства вовремя. Он выразил желание продолжить играть за «Салават Юлаев». Мы обсудили это с клубом, и они не возражают против его решения, — говорит агент хоккеиста Александр Черных.
Прошлый сезон для Николая Кулёмина был омрачен серьезной травмой ноги, которая привела к его отсутствию в нескольких матчах, включая плей-офф. В межсезонье ему была проведена операция для восстановления поврежденной ноги.
Травма началась с бурсита, воспаления между ахилловым сухожилием и пяточной костью. Это состояние вызывает болезненные ощущения и может ограничить движение. У Кулёмина ситуацию усугубило натирание конька, что привело к дальнейшему ухудшению состояния ноги.
В результате ему пришлось пройти несколько операций для лечения травмы и восстановления нормальной функции ноги. Операции включали удаление воспаленной ткани и реконструкцию поврежденных структур.
Сейчас здоровье Кулёмина в порядке, и он полностью восстановился после операции. Однако неясно, готов ли он выдержать еще один сезон профессионального хоккея. Травмы ноги, особенно такие серьезные, могут иметь долгосрочные последствия для физической формы и способности игрока выступать на высоком уровне.
— После прошлого сезона мне пришлось пройти операцию из-за повреждения. Я закончил чемпионат, несмотря на то, что не все было в порядке. Из-за неправильного лечения моя небольшая травма затянулась на весь прошлый сезон, — объясняет сам Николай.
В настоящее время Николай Кулёмин проживает в Торонто, где в начале своей карьеры на протяжении шести сезонов выступал за местный клуб НХЛ. Жизнь в Канаде пришлась ему по душе, и он принял решение поселиться там вместе со своей семьей. Николай получил канадское гражданство, но этот процесс был непростым. В 2012 году он подал заявление, но ему отказали из-за того, что он проводил много времени за пределами страны. Однако в 2018 году суд встал на сторону Кулёмина после подачи апелляции.
— Мы подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты. Нашей семье нравится в Канаде, мы этого не скрываем, — комментирует своё решение Кулёмин.
Итак, Кулёмину предстоит решить, готов ли он провести ещё один год в хоккее или лучше посвятить время семье и обосноваться в Канаде. В ХК «Салавате» его ждут, а он сам ещё не принял окончательного решения. Учитывая его прошлые достижения и значимость для команды, клуб готов предложить ему новый однолетний контракт на примерно тех же условиях.
Вопрос в том, что для Николая важнее на данном этапе жизни — продолжать карьеру в России или же окончательно обосноваться в Канаде.
— Николай сейчас решает свои личные вопросы. Мы поддерживаем связь. В середине июня уже будет что-то определённое, — говорит генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
Ждать осталось недолго, и скоро мы узнаем, какое решение примет Николай Кулёмин. Будет ли он снова на льду в составе ХК «Салавата Юлаева» или же выберет спокойную жизнь в Канаде — время покажет.