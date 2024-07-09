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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Останется ли Николай Кулёмин в ХК «Салавате Юлаеве»?

Останется ли Николай Кулёмин в ХК «Салават Юлаев»?

9 июля 2024, 12:57
Фото: 1MI
Останется ли Николай Кулёмин в ХК «Салавате Юлаеве»?
Ветеран хоккея Николай Кулёмин, которому скоро исполнится 38 лет, получил предложение от уфимского клуба «Салават Юлаев» продлить контракт. Но он пока не торопится принимать решение. Что же заставляет его колебаться? Давайте разберёмся.

Команда «Салават Юлаев» понимает, что для успешного выступления в новом сезоне необходимо укрепить свой состав. Несмотря на то, что клуб уже определился с ключевыми игроками, глубина состава играет важную роль в достижении высоких результатов.

Один из игроков, который может значительно усилить команду, — Николай Кулёмин. Несмотря на свой возраст, он доказал свою ценность для ХК «Салават Юлаев» за три сезона, проведенных в Уфе.

Хотя в прошлом сезоне Кулёмин пропустил несколько матчей из-за травмы, он все равно смог набрать 25 очков, став шестым по результативности игроком команды. Это свидетельствует о его способности вносить значительный вклад в игру даже при ограниченном времени на льду.

Учитывая его опыт, надежность и результативность, Николай Кулёмин является ценным игроком, который может сыграть ключевую роль в укреплении состава «Салават Юлаев» перед новым сезоном. Его присутствие в команде поможет создать более сбалансированный и конкурентоспособный состав, что в свою очередь повысит шансы на успешное выступление в чемпионате.

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» не сомневаются в его физической форме и профессионализме:

— Николай сможет успешно урегулировать свои семейные и бытовые обстоятельства вовремя. Он выразил желание продолжить играть за «Салават Юлаев». Мы обсудили это с клубом, и они не возражают против его решения, — говорит агент хоккеиста Александр Черных.
Николай КулёминНиколай Кулёмин
Николай Кулёмин
Фото: hcsalavat.ru

Травмы и здоровье

Прошлый сезон для Николая Кулёмина был омрачен серьезной травмой ноги, которая привела к его отсутствию в нескольких матчах, включая плей-офф. В межсезонье ему была проведена операция для восстановления поврежденной ноги.

Травма началась с бурсита, воспаления между ахилловым сухожилием и пяточной костью. Это состояние вызывает болезненные ощущения и может ограничить движение. У Кулёмина ситуацию усугубило натирание конька, что привело к дальнейшему ухудшению состояния ноги.

В результате ему пришлось пройти несколько операций для лечения травмы и восстановления нормальной функции ноги. Операции включали удаление воспаленной ткани и реконструкцию поврежденных структур.

Сейчас здоровье Кулёмина в порядке, и он полностью восстановился после операции. Однако неясно, готов ли он выдержать еще один сезон профессионального хоккея. Травмы ноги, особенно такие серьезные, могут иметь долгосрочные последствия для физической формы и способности игрока выступать на высоком уровне.

— После прошлого сезона мне пришлось пройти операцию из-за повреждения. Я закончил чемпионат, несмотря на то, что не все было в порядке. Из-за неправильного лечения моя небольшая травма затянулась на весь прошлый сезон, — объясняет сам Николай.
Семья и Канадское гражданствоСемья и Канадское гражданство
Семья и Канадское гражданство
Фото: hcsalavat.ru

Семья и Канадское гражданство

В настоящее время Николай Кулёмин проживает в Торонто, где в начале своей карьеры на протяжении шести сезонов выступал за местный клуб НХЛ. Жизнь в Канаде пришлась ему по душе, и он принял решение поселиться там вместе со своей семьей. Николай получил канадское гражданство, но этот процесс был непростым. В 2012 году он подал заявление, но ему отказали из-за того, что он проводил много времени за пределами страны. Однако в 2018 году суд встал на сторону Кулёмина после подачи апелляции.

— Мы подали на второе гражданство, ведь если дети захотят жить в Канаде, когда вырастут, чтобы мы могли их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты. Нашей семье нравится в Канаде, мы этого не скрываем, — комментирует своё решение Кулёмин.
Николай КулёминНиколай Кулёмин
Николай Кулёмин
Фото: hcsalavat.ru

Готов ли Кулёмин продолжать карьеру?

Итак, Кулёмину предстоит решить, готов ли он провести ещё один год в хоккее или лучше посвятить время семье и обосноваться в Канаде. В ХК «Салавате» его ждут, а он сам ещё не принял окончательного решения. Учитывая его прошлые достижения и значимость для команды, клуб готов предложить ему новый однолетний контракт на примерно тех же условиях.

Вопрос в том, что для Николая важнее на данном этапе жизни — продолжать карьеру в России или же окончательно обосноваться в Канаде.

— Николай сейчас решает свои личные вопросы. Мы поддерживаем связь. В середине июня уже будет что-то определённое, — говорит генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

Ждать осталось недолго, и скоро мы узнаем, какое решение примет Николай Кулёмин. Будет ли он снова на льду в составе ХК «Салавата Юлаева» или же выберет спокойную жизнь в Канаде — время покажет.

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