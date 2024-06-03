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Updated Сегодня, 05:37

Форвард Иван Дроздов покинул ХК «Салават Юлаев»

Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются

3 июня 2024, 04:47
Фото: hcsalavat.ru

Форвард Иван Дроздов покинул ХК «Салават Юлаев»

О том, кто усилит состав «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Форвард Иван Дроздов покинул состав хоккейной команды республики. После двух сезонов в ХК «Салават Юлаев» 24-летний хоккеист присоединился к ЦСКА.

Как сообщает РИА Новости Спорт, наряду с денежной компенсацией уфимский хоккейный клуб получит трех молодых хоккеистов системы ЦСКА. Речь идет о Максиме Великове, Алексее Родионове и Максиме Агафонове.

Как отмечал эксперт Владимир Плющев, форварды Никита Дроздов наряду с Данилом Башкировым покинули клуб, что является для него «серьёзной потерей». По его словам оба хоккеисты являются «костяком атаки».

Ранее Mkset сообщал, что защитник Никита Зоркин заключил с ХК «Салават Юлаев» контракт сроком на два года. Подробнее о 23-летнем защитнике Mkset рассказывал здесь.

Анализ текущего состояния и перспективы развития ХК «Салават Юлаев»
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