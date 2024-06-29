Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Инцидент случился в Янаульском районе. Сельчанин на «Тойоте» ехал по просёлочной дороге в нескольких км от деревни Асавдыбаш. В какой-то момент из-под капота начал валить густой дым, чуть позже открытое пламя вспыхнуло уже в салоне японского авто.
Мужчина, выбираясь из машины, сильно обжёг верхнюю часть лица. Покинув горящую легковушку, 63-летний автолюбитель вызвал на место спасателей. К моменту, когда возгорание ликвидировали, машина уже полностью обгорела. От пожара у легковушки мало что уцелело.
Что именно привело к инциденту — пытаются выяснить специалисты. От помощи врачей пострадавший отказался.