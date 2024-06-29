Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии

Инцидент случился в Янаульском районе. Сельчанин на «Тойоте» ехал по просёлочной дороге в нескольких км от деревни Асавдыбаш. В какой-то момент из-под капота начал валить густой дым, чуть позже открытое пламя вспыхнуло уже в салоне японского авто.