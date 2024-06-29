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Updated Сегодня, 09:16

Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии

Иномарка сгорела посреди поля в Башкирии

29 июня 2024, 09:14
Фото: МЧС
Пожилой мужчина покалечился, выбираясь из горящей машины, сообщает МЧС Республики Башкортостан.

Инцидент случился в Янаульском районе. Сельчанин на «Тойоте» ехал по просёлочной дороге в нескольких км от деревни Асавдыбаш. В какой-то момент из-под капота начал валить густой дым, чуть позже открытое пламя вспыхнуло уже в салоне японского авто.

Фото: МЧС

Мужчина, выбираясь из машины, сильно обжёг верхнюю часть лица. Покинув горящую легковушку, 63-летний автолюбитель вызвал на место спасателей. К моменту, когда возгорание ликвидировали, машина уже полностью обгорела. От пожара у легковушки мало что уцелело.

Что именно привело к инциденту — пытаются выяснить специалисты. От помощи врачей пострадавший отказался.

#Руслан Бикчурин#Происшествия#Пожар#Авария#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Спасатели#Огнеборцы#Машина
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