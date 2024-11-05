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Posted 5 ноября, 07:24

Published 5 ноября, 07:24

Modified 5 ноября, 08:16

Updated 5 ноября, 08:16

Уфимец погиб под колесами иномарки

Уфимец погиб под колесами иномарки

5 ноября 2024, 07:24
Фото: 1MI.
В Уфе на проспекте насмерть сбили местного жителя, сообщила пресс-служба Госавтоинспекция Уфы во вторник, 5 ноября.

Наезд произошел поздним вечером 4 ноября на проспекте Октября. Как стало известно от сотрудника ГИБДД, владелец автомобиля «Ниссан Лиф» ехал по дороге и сбил насмерть 59-летнего жителя Уфы, переходящего дорогу в неустановленном для этого месте. Не заметив пешехода, водитель не успел среагировать и протаранил нарушителя.

— Случилось все моментально. Шел домой и вдруг услышал за спиной звук удара, оглядываюсь, на дороге лежит мужчина, недалеко от него помятая машина. К месту аварии начали сходиться люди, вызвали скорую. Пытались помочь, к сожалению не помогло. Потом приехали сотрудники ГАИ и оцепили место происшествия, — рассказал очевидец.

На место ДТП незамедлительно приехала скорая и ГИБДД. К сожалению, пострадавший скончался от полученных травм на месте.

Видео: ГАИ Уфы

В связи случившимся, начато расследование и уточнение всех деталей.

Ранее Mkset сообщил про молодую пару, разбившуюся насмерть после поездки на базу отдыха.

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