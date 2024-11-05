Уфимец погиб под колесами иномарки

Наезд произошел поздним вечером 4 ноября на проспекте Октября. Как стало известно от сотрудника ГИБДД, владелец автомобиля «Ниссан Лиф» ехал по дороге и сбил насмерть 59-летнего жителя Уфы, переходящего дорогу в неустановленном для этого месте. Не заметив пешехода, водитель не успел среагировать и протаранил нарушителя.