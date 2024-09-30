Подруга подкинула проблем и лишила иномарки

Как сообщается в материалах суда, Радик Х. 17 июня 2022 года приговором Стерлитамакского городского суда был приговорен к наказанию в виде 220 часов обязательных работ за пьяную езду. Не прошло и двух лет, как Радик Х. наступил на те же грабли.



Вечером 27 апреля 2024 года Радику позвонила бывшая жена. Женщина просила помощи: в ее квартиру кто-то ломился. Радик, несмотря на то, что уже хорошенько пригубил спиртного, схватил ключи от машины, прыгнул в свою «Нексию» без номеров и помчался спасать от неизвестного негодяя. Но счастливого финала не вышло. По пути Радика остановил патруль ГАИ. Водителя попросили дунуть в алкотестер, и развязка была очевидна: 0,975 мг/л, протокол и новый приговор. Вердикт суда для Радика — год в колонии-поселении, лишение водительских прав на четыре года, а также конфискация его иномарки.



К слову, в приговоре суда нет показаний якобы находившейся в опасности бывшей супруги Радика. Так что не исключено, что из мести брошенная им женщина выманила выпившего мужчину из дома и сама сдала пьяного водителя через чат-бот ГАИ.