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Posted 30 сентября, 03:19

Published 30 сентября, 03:19

Modified 30 сентября, 03:19

Updated 30 сентября, 03:19

Подруга подкинула проблем и лишила иномарки

Подруга подкинула проблем и лишила иномарки

30 сентября 2024, 03:19
Фото: wallpapersden.com
Сюжет
Башкирия
По звонку бывшей возлюбленный житель Республики Башкортостан сел пьяным за руль и попался в руки автоинспекторов, указано в приговоре Стерлитамакского городского суда Башкирии.

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя. Ранее он уже был судим за пьяную езду. Его новым преступлением стало аналогичное нарушение закона. Казалось бы, банальная ситуация: повторная пьяная езда и лишение прав. Но, как говорится, дьявол скрывается в деталях. Фабула этого уголовного дела тянет на подозрение в мести брошенной женщины.

Как сообщается в материалах суда, Радик Х. 17 июня 2022 года приговором Стерлитамакского городского суда был приговорен к наказанию в виде 220 часов обязательных работ за пьяную езду. Не прошло и двух лет, как Радик Х. наступил на те же грабли.

Вечером 27 апреля 2024 года Радику позвонила бывшая жена. Женщина просила помощи: в ее квартиру кто-то ломился. Радик, несмотря на то, что уже хорошенько пригубил спиртного, схватил ключи от машины, прыгнул в свою «Нексию» без номеров и помчался спасать от неизвестного негодяя. Но счастливого финала не вышло. По пути Радика остановил патруль ГАИ. Водителя попросили дунуть в алкотестер, и развязка была очевидна: 0,975 мг/л, протокол и новый приговор. Вердикт суда для Радика — год в колонии-поселении, лишение водительских прав на четыре года, а также конфискация его иномарки.

К слову, в приговоре суда нет показаний якобы находившейся в опасности бывшей супруги Радика. Так что не исключено, что из мести брошенная им женщина выманила выпившего мужчину из дома и сама сдала пьяного водителя через чат-бот ГАИ.

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