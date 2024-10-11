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Posted 11 октября, 13:49

Published 11 октября, 13:49

Modified 11 октября, 17:14

Updated 11 октября, 17:14

«Лада» угодила в кювет из-за снега в Башкортостане

Первые жертвы первого снега появились в Башкирии

11 октября 2024, 13:49
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

«Лада» угодила в кювет из-за снега в Башкортостане

«День жестянщика» в горной части Башкортостана стал причиной ДТП — сообщили в Госкомитете РБ по ЧС в пятницу, 11 октября.

Инцидент случился в Салаватском районе Республики — на дороге, соединяющей сёла Янгантау и Турналы. Как сообщили спасатели, на заснеженной трассе водитель «Гранты» потерял управление и съехал с дороги в кювет. Автолюбитель не пострадал, однако выехать из оврага уже не смог — обращаться ему пришлось в «112».

Вместе с очевидцами и спасателями отечественную машину в конце концов вытащили — водитель благополучно продолжил движение.

«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Благоварском районе Башкирии на ровном месте перевернулась «Лада Ларгус».

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