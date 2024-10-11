Первые жертвы первого снега появились в Башкирии

Posted 11 октября, 13:49
Published 11 октября, 13:49
Modified 11 октября, 17:14
Updated 11 октября, 17:14
Инцидент случился в Салаватском районе Республики — на дороге, соединяющей сёла Янгантау и Турналы. Как сообщили спасатели, на заснеженной трассе водитель «Гранты» потерял управление и съехал с дороги в кювет. Автолюбитель не пострадал, однако выехать из оврага уже не смог — обращаться ему пришлось в «112».
Вместе с очевидцами и спасателями отечественную машину в конце концов вытащили — водитель благополучно продолжил движение.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Благоварском районе Башкирии на ровном месте перевернулась «Лада Ларгус».