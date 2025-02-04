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Лошади

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Февраль
Гимн лошади напишут в Башкирии
4 февраля, 17:47
Декабрь 2024
Лошадиный форсаж устроили в Башкирии
30 декабря 2024, 13:59
Октябрь 2024
Подозрительные кобылы заинтересовали ГАИ в Башкирии
24 октября 2024, 08:36
Конокрад-нелегал орудовал в Башкирии
В Гафурийском районе местные жители заявили о пропаже двух кобыл и трех жеребят, сообщает в понедельник, 14 октября, МВД по Башкирии.
14 октября 2024, 13:32
Купание коня кончилось трагедией в Башкирии
3 октября 2024, 13:32
Август 2024
Слоняющиеся телки выросли в цене в Башкирии
22 августа 2024, 07:51
Радий Хабиров сделал признание
Глава Башкирии рассказал в своих соцсетях, что фестиваль «Башкорт аты» был на грани отмены — местные жители оказались против.
16 августа 2024, 12:58
Лошадиный беспредел творится в Башкирии
15 августа 2024, 06:15
Июль 2024
Скакунов-нелегалов арестовали по пути из Башкирии
4 июля 2024, 12:22
Апрель 2024
Башкирия едва не лишилась кобыл
В Башкирии неизвестный мужчина пытался сбежать в Казахстан с 20 кобылами. Подробности сообщили в Telegram-канале Mash Batash.
1 апреля 2024, 15:39
Март 2024
Лошади из Челябинской области вытоптали посевы на 200 тысяч рублей в Башкирии
В Башкирии разгорелся скандал из-за уничтожения посевов лошадьми.
4 марта 2024, 05:54

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