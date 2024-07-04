Скакунов-нелегалов арестовали по пути из Башкирии

Согласно информации, полученной от Тюменской таможни, скакуны башкирской породы были обнаружены на пункте пропуска в Петухово. Оказалось, что в документации на перевозку животных указана была не та машина, которая фактически перевозила лошадей. Это стало поводом для проверки документов и выявления фальсификации.