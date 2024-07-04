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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Скакунов-нелегалов арестовали по пути из Башкирии

Скакунов-нелегалов арестовали по пути из Башкирии

4 июля 2024, 12:22
Фото: 1MI
Сотрудники Тюменской таможни предотвратили незаконный вывоз 33 лошадей башкирской породы, которые следовали из Республики Башкортостан в Казахстан, сообщает Уральское таможенное управление.

Согласно информации, полученной от Тюменской таможни, скакуны башкирской породы были обнаружены на пункте пропуска в Петухово. Оказалось, что в документации на перевозку животных указана была не та машина, которая фактически перевозила лошадей. Это стало поводом для проверки документов и выявления фальсификации.

— Ветеринарный сертификат был признан недействительным, что помешало дальнейшему перемещению животных через границу, — сообщают в ведомстве.

После выявления нарушения с перевозчиком была проведена разъяснительная беседа о правилах перемещения подконтрольных госветнадзору грузов. Лошади вернулись для оформления соответствующих документов, а потенциальное нарушение законодательства было предотвращено.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Лошади#Инциденты
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