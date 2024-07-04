Скакунов-нелегалов арестовали по пути из Башкирии

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Согласно информации, полученной от Тюменской таможни, скакуны башкирской породы были обнаружены на пункте пропуска в Петухово. Оказалось, что в документации на перевозку животных указана была не та машина, которая фактически перевозила лошадей. Это стало поводом для проверки документов и выявления фальсификации.
— Ветеринарный сертификат был признан недействительным, что помешало дальнейшему перемещению животных через границу, — сообщают в ведомстве.
После выявления нарушения с перевозчиком была проведена разъяснительная беседа о правилах перемещения подконтрольных госветнадзору грузов. Лошади вернулись для оформления соответствующих документов, а потенциальное нарушение законодательства было предотвращено.