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Posted 14 октября, 13:32

Published 14 октября, 13:32

Modified 14 октября, 17:18

Updated 14 октября, 17:18

Конокрад-нелегал орудовал в Башкирии

Конокрад-нелегал орудовал в Башкирии

14 октября 2024, 13:32
Фото: МВД РБ
В Гафурийском районе местные жители заявили о пропаже двух кобыл и трех жеребят, сообщает в понедельник, 14 октября, МВД по Башкирии.

История началась, как в плохом вестерне: два фермера, 55 и 25 лет от роду, обнаружили, что их любимцы исчезли без следа. Не дождавшись, пока кони сами вернутся домой, они поспешили обратиться в правоохранительные органы.

После непродолжительных поисков стражи порядка вышли на след подозреваемого — 42-летнего гражданина ближнего зарубежья. Он признался, что планировал продать похищенных лошадей, чтобы немного подзаработать.

Полицейские быстро нашли и вернули украденных лошадей их владельцам. К счастью, кони не успели отправиться в дальние края. А вот в отношении «конокрада» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Уфе обокрали меховой магазин
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе четверо мужчин, совершили кражу в меховом магазине. В результате их «модной операции» они похитили десять меховых изделий.

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