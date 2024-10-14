Конокрад-нелегал орудовал в Башкирии

Posted 14 октября, 13:32
Published 14 октября, 13:32
Modified 14 октября, 17:18
Updated 14 октября, 17:18
История началась, как в плохом вестерне: два фермера, 55 и 25 лет от роду, обнаружили, что их любимцы исчезли без следа. Не дождавшись, пока кони сами вернутся домой, они поспешили обратиться в правоохранительные органы.
После непродолжительных поисков стражи порядка вышли на след подозреваемого — 42-летнего гражданина ближнего зарубежья. Он признался, что планировал продать похищенных лошадей, чтобы немного подзаработать.
Полицейские быстро нашли и вернули украденных лошадей их владельцам. К счастью, кони не успели отправиться в дальние края. А вот в отношении «конокрада» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе четверо мужчин, совершили кражу в меховом магазине. В результате их «модной операции» они похитили десять меховых изделий.