Радий Хабиров сделал признание

Однако фестиваль «Башҡорт аты» не ограничивается лишь научными вопросами; он также стал крупным спортивным событием. В рамках мероприятия проходят соревнования по национальным видам спорта, которые привлекают как местных жителей, так и гостей из других регионов страны.