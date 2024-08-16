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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Радий Хабиров сделал признание

Радий Хабиров сделал признание

16 августа 2024, 12:58
Фото: Радий Хабиров
Глава Башкирии рассказал в своих соцсетях, что фестиваль «Башкорт аты» был на грани отмены.

Как рассказывает Радий Хабиров, фестиваль «Башҡорт аты» — это не просто мероприятие.

— Это дань уважения нашим предкам и истории, символ верности и дружбы между башкирским народом и его надежным спутником — лошадью, — рассказывает Радий Хабиров.

По его словам, фестиваль стал настоящим научным праздником. В 2024 году Республика получила свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь».

Однако фестиваль «Башҡорт аты» не ограничивается лишь научными вопросами; он также стал крупным спортивным событием. В рамках мероприятия проходят соревнования по национальным видам спорта, которые привлекают как местных жителей, так и гостей из других регионов страны.

Фото: Радий Хабиров

Радий Хабиров отметил многоаспектность фестиваля: «Башҡорт аты» включает в себя культурные, этнические элементы, а также затрагивает вопросы политики, экономики и патриотизма.

Несмотряна на сложные погодные условия в 2024 году, фестиваль все-таки прошел. Глава региона поделился, что организаторы почти отменили праздник. Однако жители Баймакского района вместе с конезаводчиками выступили против этой идеи, выразив желание провести фестиваль независимо от метеорологических условий.

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