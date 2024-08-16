Радий Хабиров сделал признание

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как рассказывает Радий Хабиров, фестиваль «Башҡорт аты» — это не просто мероприятие.
— Это дань уважения нашим предкам и истории, символ верности и дружбы между башкирским народом и его надежным спутником — лошадью, — рассказывает Радий Хабиров.
По его словам, фестиваль стал настоящим научным праздником. В 2024 году Республика получила свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь».
Однако фестиваль «Башҡорт аты» не ограничивается лишь научными вопросами; он также стал крупным спортивным событием. В рамках мероприятия проходят соревнования по национальным видам спорта, которые привлекают как местных жителей, так и гостей из других регионов страны.
Радий Хабиров отметил многоаспектность фестиваля: «Башҡорт аты» включает в себя культурные, этнические элементы, а также затрагивает вопросы политики, экономики и патриотизма.
Несмотряна на сложные погодные условия в 2024 году, фестиваль все-таки прошел. Глава региона поделился, что организаторы почти отменили праздник. Однако жители Баймакского района вместе с конезаводчиками выступили против этой идеи, выразив желание провести фестиваль независимо от метеорологических условий.