Башкирия едва не лишилась кобыл

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Автор публикации уточняет, что лошадей без ветеринарных сертификатов и документов на перегон пытались отправить в Казахстан. Однако перевозчика остановили таможенники в Орске.
Лошадей отправили обратно в Башкирию. При этом нарушителя привлекли к административной ответственности.
В комментариях пользователи шутят, почему Казахстану понадобились лошади. Якобы давно устоялось в обществе мнение о том, что у соседей много кобыл.
«У нас лошади дешевле, берут у нас, и в Казахстане перепродают с наценкой», — объяснили жители Башкирии. Они пояснили, что такое явление всегда наблюдалось в регионе.