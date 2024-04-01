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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Башкирских лошадей пытались незаконно отправить в Казахстан

Башкирия едва не лишилась кобыл

1 апреля 2024, 15:39
Фото: Mash Batash

Башкирских лошадей пытались незаконно отправить в Казахстан

В Башкирии неизвестный мужчина пытался сбежать в Казахстан с 20 кобылами. Подробности сообщили в Telegram-канале Mash Batash.

Автор публикации уточняет, что лошадей без ветеринарных сертификатов и документов на перегон пытались отправить в Казахстан. Однако перевозчика остановили таможенники в Орске.

Лошадей отправили обратно в Башкирию. При этом нарушителя привлекли к административной ответственности.

В комментариях пользователи шутят, почему Казахстану понадобились лошади. Якобы давно устоялось в обществе мнение о том, что у соседей много кобыл.

«У нас лошади дешевле, берут у нас, и в Казахстане перепродают с наценкой», — объяснили жители Башкирии. Они пояснили, что такое явление всегда наблюдалось в регионе.
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#Общество#Башкортостан#Соцсети#Таможня#Казахстан#Марина Шорина#Лошади
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