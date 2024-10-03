Купание коня кончилось трагедией в Башкирии

Posted 3 октября, 13:32
Published 3 октября, 13:32
Modified 3 октября, 17:35
Updated 3 октября, 17:35
В июле 2019 года на реке произошел несчастный случай, унесший жизнь наездника, работающего в ГАУ Центре компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат». Мужчина, как и многие другие, любил свою работу и проводил время с лошадьми. Однако во время купания лошадей в реке он утонул.
Прокуратура провела тщательную проверку и выяснила, что причиной трагедии стала ненадлежащая организация работ и отсутствие контроля за их проведением.
В результате прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с организации 450 тысяч рублей.
На момент написания материала решение суда в законную силу не вступило.