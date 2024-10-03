Купание коня кончилось трагедией в Башкирии

В июле 2019 года на реке произошел несчастный случай, унесший жизнь наездника, работающего в ГАУ Центре компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат». Мужчина, как и многие другие, любил свою работу и проводил время с лошадьми. Однако во время купания лошадей в реке он утонул.