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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 06:11

Лошади из Челябинской области вытоптали посевы на 200 тысяч рублей в Башкирии

Лошади из Челябинской области вытоптали посевы на 200 тысяч рублей в Башкирии

4 марта 2024, 05:54
Фото: PxHere

Лошади из Челябинской области вытоптали посевы на 200 тысяч рублей в Башкирии

В Башкирии разгорелся скандал из-за уничтожения посевов лошадьми.

«Агрофирма Байрамгул» собирается судиться с коневодом из-за уничтоженных лошадьми посевов, утверждает компания. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, убытки фирма оценивает в 200 тысяч рублей.

Со слов представителей компании, их поля в Учалинском районе якобы вытаптывают лошади коневода из Челябинской области, живущего в деревне на границе в Башкирией. Продолжается это уже на протяжении нескольких лет.

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Диалог между сторонами конфликта не сложился. Так, утверждается, что после одного из инцидентов аграрии закрыли лошадей у себя и отказывались отдавать их хозяину, пока тот не объяснится. Тогда он получил штраф в тысячу рублей.

В разговоре с изданием Mash же житель Челябинской области и вовсе заявил, что коней он не держит.

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#Общество#Башкирия#Суд#Сельское хозяйство#Лошади
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