Лошади из Челябинской области вытоптали посевы на 200 тысяч рублей в Башкирии

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
«Агрофирма Байрамгул» собирается судиться с коневодом из-за уничтоженных лошадьми посевов, утверждает компания. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, убытки фирма оценивает в 200 тысяч рублей.
Со слов представителей компании, их поля в Учалинском районе якобы вытаптывают лошади коневода из Челябинской области, живущего в деревне на границе в Башкирией. Продолжается это уже на протяжении нескольких лет.
Диалог между сторонами конфликта не сложился. Так, утверждается, что после одного из инцидентов аграрии закрыли лошадей у себя и отказывались отдавать их хозяину, пока тот не объяснится. Тогда он получил штраф в тысячу рублей.
В разговоре с изданием Mash же житель Челябинской области и вовсе заявил, что коней он не держит.