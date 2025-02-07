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Курбан-Байрам

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Февраль
Уфимцам дали неожиданный выходной
7 февраля, 11:25
Октябрь 2024
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
Башкортостанский депутат Джефф Монсон совершил никах со своей избранницей — об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на супругу спортсмена и политика.
14 октября 2024, 17:15
Сентябрь 2024
Уфимцы будут отдыхать треть года
28 сентября 2024, 14:09
Июнь 2024
Джефф Монсон принял ислам в Москве
19 июня 2024, 20:11
В Башкирии объявили три выходных
С приближением праздника Курбан-Байрама жители региона готовятся к продолжительному отдыху.
14 июня 2024, 08:11
Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
11 июня 2024, 13:19
В Башкирии зарежут восемь тысяч животных
10 июня 2024, 10:05
В Уфе будут раздавать плов
6 июня 2024, 07:16
Май 2024
Выходные в Башкирии увеличили на два дня
Дни религиозных праздников в 2025 году решили сделать в республике нерабочими.
17 мая 2024, 08:06
Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму
Добровольцы уже установили Поклонный крест, а открытие мечети планируют к Курбан-Байраму уже этим летом.
3 мая 2024, 09:43

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