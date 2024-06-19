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Джефф Монсон принял ислам в Москве

Джефф Монсон принял ислам в Москве

19 июня 2024, 20:11
Фото: 1MI
Уфимский депутат раздумывал об этом решении последние пять лет, сообщает «Матч ТВ».

Боец смешанных единоборств ММА и бразильского джиу-джитсу, экс-гражданин США и действующий гражданин России с 2018 года, актер и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон принял ислам в Москве. Об этом стало известно после того, как в Сети появилась видеозапись церемония религиозного обряда. Он проходил на Гала-приеме по случаю Курбан-Байрама в Москве.

Событие стало центром внимания для федеральных СМИ вечером в среду, 19 июня. Известно, что Джефф Монсон принял ислам в знак солидарности с народом Палестины. В своем интервью «Матч ТВ» депутат Башкирии пояснил, что выбрал для себя ислам, так как эта религия основана на братстве, дружбе и любви к ближнему. Для Монсона эти понятия — наиболее важные жизни. Депутат признался, что задумался о принятии ислама около пяти лет назад.

Видео: Avia.pro
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