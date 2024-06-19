Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Боец смешанных единоборств ММА и бразильского джиу-джитсу, экс-гражданин США и действующий гражданин России с 2018 года, актер и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон принял ислам в Москве. Об этом стало известно после того, как в Сети появилась видеозапись церемония религиозного обряда. Он проходил на Гала-приеме по случаю Курбан-Байрама в Москве.
Событие стало центром внимания для федеральных СМИ вечером в среду, 19 июня. Известно, что Джефф Монсон принял ислам в знак солидарности с народом Палестины. В своем интервью «Матч ТВ» депутат Башкирии пояснил, что выбрал для себя ислам, так как эта религия основана на братстве, дружбе и любви к ближнему. Для Монсона эти понятия — наиболее важные жизни. Депутат признался, что задумался о принятии ислама около пяти лет назад.