Джефф Монсон принял ислам в Москве

Событие стало центром внимания для федеральных СМИ вечером в среду, 19 июня. Известно, что Джефф Монсон принял ислам в знак солидарности с народом Палестины. В своем интервью «Матч ТВ» депутат Башкирии пояснил, что выбрал для себя ислам, так как эта религия основана на братстве, дружбе и любви к ближнему. Для Монсона эти понятия — наиболее важные жизни. Депутат признался, что задумался о принятии ислама около пяти лет назад.