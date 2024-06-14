В Башкирии объявили три выходных

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В связи с празднованием Курбан — Байрама, который выпадает на воскресенье, жители Башкирии будут радоваться продленным выходным с 15 по 17 июня. Это значит, что у многих будет возможность провести время с семьей и близкими или отправиться на небольшое путешествие для отдыха.
Важно помнить, что согласно трудовому законодательству этот нерабочий праздничный день 16 июня не будет учитываться как часть календарных дней отпуска. Таким образом, каждый может насладиться полноценными выходными без ущерба для своего ежегодного отпуска.
Кроме того, стоит напомнить жителям Республики о выходных ожидающихся до конца года. В честь Дня Республики Башкортостан также запланированы дополнительные выходные — с 11 по 13 октября.