В Башкирии объявили три выходных

В связи с празднованием Курбан — Байрама, который выпадает на воскресенье, жители Башкирии будут радоваться продленным выходным с 15 по 17 июня. Это значит, что у многих будет возможность провести время с семьей и близкими или отправиться на небольшое путешествие для отдыха.