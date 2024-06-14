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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В Башкирии объявили три выходных

В Башкирии объявили три выходных

14 июня 2024, 08:11
Фото: FreePik
С приближением праздника Курбан-Байрама жители региона готовятся к продолжительному отдыху.

В связи с празднованием Курбан — Байрама, который выпадает на воскресенье, жители Башкирии будут радоваться продленным выходным с 15 по 17 июня. Это значит, что у многих будет возможность провести время с семьей и близкими или отправиться на небольшое путешествие для отдыха.

Важно помнить, что согласно трудовому законодательству этот нерабочий праздничный день 16 июня не будет учитываться как часть календарных дней отпуска. Таким образом, каждый может насладиться полноценными выходными без ущерба для своего ежегодного отпуска.

Кроме того, стоит напомнить жителям Республики о выходных ожидающихся до конца года. В честь Дня Республики Башкортостан также запланированы дополнительные выходные — с 11 по 13 октября.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выходные дни#Курбан-Байрам
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