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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году

Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году

11 июня 2024, 13:19
Фото: 1MI
Собрали все, что известно о предстоящих праздничных богослужениях.

В грядущее воскресенье, 16 июня, верующие мусульмане отпразднуют один из главных праздников Ислама — Курбан-байрам. В связи с этим в городских мечетях пройдут праздничные богослужения (16+), сообщили в мэрии Уфы.

Для жертвоприношения — одной из главных праздничных традиций будут отведены две специальных площадки:

● перед ТЦ «Караван»;

● на Северном автовокзале.

По традиции празднование начнется с утренних молитв. Праздничный намаз пройдет в 23 мечетях. Подробнее ознакомиться со списком можно на фото ниже.

Фото: Город Уфа/Telegram

В мэрии Уфы также информируют, что в связи с праздничными мероприятиями в городе временно ограничат автомобильное движение по ряду участков автодорог. В частности, это коснется:

● ул. Тукаева — на участке от Цюрупы до Зайнуллы Расулева;

● крайней правой полосы на ул. Комарова вдоль мечети «Ляля-тюльпан»

Ограничения продлятся с 6:00 до 15:00 в день праздника, сообщили в мэрии.

16+

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