Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В грядущее воскресенье, 16 июня, верующие мусульмане отпразднуют один из главных праздников Ислама — Курбан-байрам. В связи с этим в городских мечетях пройдут праздничные богослужения (16+), сообщили в мэрии Уфы.
Для жертвоприношения — одной из главных праздничных традиций будут отведены две специальных площадки:
● перед ТЦ «Караван»;
● на Северном автовокзале.
По традиции празднование начнется с утренних молитв. Праздничный намаз пройдет в 23 мечетях. Подробнее ознакомиться со списком можно на фото ниже.
В мэрии Уфы также информируют, что в связи с праздничными мероприятиями в городе временно ограничат автомобильное движение по ряду участков автодорог. В частности, это коснется:
● ул. Тукаева — на участке от Цюрупы до Зайнуллы Расулева;
● крайней правой полосы на ул. Комарова вдоль мечети «Ляля-тюльпан»
Ограничения продлятся с 6:00 до 15:00 в день праздника, сообщили в мэрии.