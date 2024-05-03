Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму

«Мы являемся военнослужащими из мусульманской республики. Но у нас нет возможности заходить в мечети Донбасса. Мы решили построить свою. Бойцы высказались положительно за строительство, сами активно принимают участие в возведении, когда на это есть время во время выполнения боевых задач», —передал слова заместителя командира по политической части с позывным и имама батальона Амина советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.