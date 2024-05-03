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Updated Сегодня, 09:46

Фото: соцсети

Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму

3 мая 2024, 09:43
Фото: соцсети

Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму

Добровольцы уже установили Поклонный крест, а открытие мечети планируют к Курбан-Байраму уже этим летом.

Военнослужащие башкирского добровольческого батальона имени Салавата Юлаева из Башкирии строят в Донецкой народной Республике мечеть. Все материалы для строительства поставляют из Республики Башкортостан. Бойцам на помощь пришли и местные жители.

«Мы являемся военнослужащими из мусульманской республики. Но у нас нет возможности заходить в мечети Донбасса. Мы решили построить свою. Бойцы высказались положительно за строительство, сами активно принимают участие в возведении, когда на это есть время во время выполнения боевых задач», —передал слова заместителя командира по политической части с позывным и имама батальона Амина советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.

В ДНР бойцы-добровольцы из Башкирии уже установили Поклонный крест. Мусульманское культурное сооружение планируют открыть летом — в Курбан-байрам, 16 июня.

Инициатором создания третьего башкирского батальона имени Салавата Юлаева выступил участник контртеррористической операции в Чечне, полковник Артур Юмагужин. Так сложилось, что среди пожелавших стать бойцами этого батальона много бывших собровцев и омоновцев, прошедших горячие точки. Поэтому, как объяснял глава Башкирии Радий Хабиров было решено народный батальон имени Салавата Юлаева включить в состав Росгвардии как отдельную боевую единицу.

Курбан-байрам — это мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году, который также называют большим праздником. Курбан-байрам знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и которыми угощают нуждающихся.

#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#Строительство#Новости Башкирии#Мечеть#Хадж#СВО#Добровольцы#ДНР#Поклонный крест#Курбан-Байрам#Башкирские бойцы#Мечети Донбасса
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