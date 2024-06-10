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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Башкирии зарежут восемь тысяч животных

В Башкирии зарежут восемь тысяч животных

10 июня 2024, 10:05
Фото: 1MI
Более 8 тысяч голов скота принесут в жертву на Курбан-байрам в Башкирии. Об этом стало известно в ходе регионального правительственного совещания.
Видео: 1MI

Для убоя животных подготовят более шестидесяти площадок. Так, в столице Башкирии они появятся у Северного автовокзала и Зинино.

Компетентным органам поручили пристально следить за недопущением антисанитарии. Отмечается, что животные перед жертвоприношением долгое время пробыли под карантином. Меры безопасности в городе также будут усилены.

В Уфе будут раздавать плов
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В каких мечетях Уфы пройдут праздничные молитвы — ранее сообщал Mkset. В мечети «Гуфран» верующих и гостей будут угощать пловом.

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