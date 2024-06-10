В Башкирии зарежут восемь тысяч животных

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Для убоя животных подготовят более шестидесяти площадок. Так, в столице Башкирии они появятся у Северного автовокзала и Зинино.
Компетентным органам поручили пристально следить за недопущением антисанитарии. Отмечается, что животные перед жертвоприношением долгое время пробыли под карантином. Меры безопасности в городе также будут усилены.
В каких мечетях Уфы пройдут праздничные молитвы — ранее сообщал Mkset. В мечети «Гуфран» верующих и гостей будут угощать пловом.