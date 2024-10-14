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Posted 14 октября, 17:15

Published 14 октября, 17:15

Modified 14 октября, 17:20

Updated 14 октября, 17:20

Монсон женился в Уфе

Боец Монсон женился по мусульманскому обряду

14 октября 2024, 17:15
Фото: РИА Новости

Монсон женился в Уфе

Башкортостанский депутат Джефф Монсон совершил никах со своей избранницей — об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на супругу спортсмена и политика.

Со слов жены Монсона — Екатерины —, венчания по нормам ислама пара провела ещё в начале октября. Торжественную свадьбу же молодожёны намерены провести только в 2025 году. Упомянула жена борца смешанных единоборств и о том, что пара имеет планы завести ребёнка.

Известием о предстоящей церемонии сам Монсон также делился ещё в сентябре.

Джефф Монсон принял ислам в Москве
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Как сообщал Mkset, парламентарий принял ислам летом 2024 года на Курбан-Байраме в Москве. Со слов Монсона, на такой шаг он решился спустя пять лет раздумий — спортсмен описал ислам как «религию братства, дружбы и любви к ближнему», а также объяснил, что хотел таким решением выразить свою солидарность с народом Палестины.

Джефф Монсон ранее отказался от гражданства США, с 2018 года является гражданином России.

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