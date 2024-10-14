Боец Монсон женился по мусульманскому обряду

Как сообщал Mkset, парламентарий принял ислам летом 2024 года на Курбан-Байраме в Москве. Со слов Монсона, на такой шаг он решился спустя пять лет раздумий — спортсмен описал ислам как «религию братства, дружбы и любви к ближнему», а также объяснил, что хотел таким решением выразить свою солидарность с народом Палестины.