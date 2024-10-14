Боец Монсон женился по мусульманскому обряду

Posted 14 октября, 17:15
Published 14 октября, 17:15
Modified 14 октября, 17:20
Updated 14 октября, 17:20
Со слов жены Монсона — Екатерины —, венчания по нормам ислама пара провела ещё в начале октября. Торжественную свадьбу же молодожёны намерены провести только в 2025 году. Упомянула жена борца смешанных единоборств и о том, что пара имеет планы завести ребёнка.
Известием о предстоящей церемонии сам Монсон также делился ещё в сентябре.
Как сообщал Mkset, парламентарий принял ислам летом 2024 года на Курбан-Байраме в Москве. Со слов Монсона, на такой шаг он решился спустя пять лет раздумий — спортсмен описал ислам как «религию братства, дружбы и любви к ближнему», а также объяснил, что хотел таким решением выразить свою солидарность с народом Палестины.
Джефф Монсон ранее отказался от гражданства США, с 2018 года является гражданином России.