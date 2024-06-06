В Уфе будут раздавать плов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:55
Курбан-байрам является одним из важнейших праздников в мусульманской культуре, который отмечается после завершения обряда хаджа. В 2024 году праздничные дни начнутся с 16 июня по 19 июня.
В связи с этим Ленинский район Уфы активно готовится к торжественным мероприятиям. На территории различных мечетей района запланировано проведение богослужений, начиная с утренней праздничной молитвы.
Местные жители и прихожане будут иметь возможность принять участие в церемониях в следующих локациях:
Мечеть «Нур» (улица Ахметова, дом 320/1),
Мечеть «Фатхислам» (улица Агрономическая, дом 1/19),
Мечеть «Мунира» (улица Заозерная, дом 2),
ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (проспект Дружбы Народов),
Мечеть «Гуфран» (улица Алтайская, дом 19),
Уфимский колледж имени Марьям Султановой (улица Мустая Карима, дом 3).
Особое внимание стоит обратить на традицию приготовления и разделки праздничного плова для верующих, которые будут щедро угощены в мечети «Гуфран».
Во время проведения праздничных мероприятий будут приняты усиленные меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов будут следить за порядком как в самых мечетях, так и на прилегающих территориях.
Напомним в связи с Курбан-байрамом в Башкирии объявлены продолжительные выходные с 15 по 17 июня.