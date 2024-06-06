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В Уфе будут раздавать плов

В Уфе будут раздавать плов

6 июня 2024, 07:16
Фото: 1MI
В Башкирии 16 июня торжественно отметят Курбан-байрам. Жители Уфы смогут посетить праздничные молитвы в мечетях Ленинского района.

Курбан-байрам является одним из важнейших праздников в мусульманской культуре, который отмечается после завершения обряда хаджа. В 2024 году праздничные дни начнутся с 16 июня по 19 июня.

В связи с этим Ленинский район Уфы активно готовится к торжественным мероприятиям. На территории различных мечетей района запланировано проведение богослужений, начиная с утренней праздничной молитвы.

Местные жители и прихожане будут иметь возможность принять участие в церемониях в следующих локациях:

Мечеть «Нур» (улица Ахметова, дом 320/1),

Мечеть «Фатхислам» (улица Агрономическая, дом 1/19),

Мечеть «Мунира» (улица Заозерная, дом 2),

ММРГ «Махалля Согласие-Ризо» (проспект Дружбы Народов),

Мечеть «Гуфран» (улица Алтайская, дом 19),

Уфимский колледж имени Марьям Султановой (улица Мустая Карима, дом 3).

Особое внимание стоит обратить на традицию приготовления и разделки праздничного плова для верующих, которые будут щедро угощены в мечети «Гуфран».

Во время проведения праздничных мероприятий будут приняты усиленные меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов будут следить за порядком как в самых мечетях, так и на прилегающих территориях.

Напомним в связи с Курбан-байрамом в Башкирии объявлены продолжительные выходные с 15 по 17 июня.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Праздничные мероприятия#Курбан-Байрам
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