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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Трамвай спрыгнул с рельсов в Уфе

В Уфе трамвай поехал не по рельсам

29 августа 2024, 09:22
Фото: Соцсети

Трамвай спрыгнул с рельсов в Уфе

В центре города трамвай сошел с рельсов и оказался на проезжей части, напоминая о том, что даже городские транспортные гиганты могут вести себя непредсказуемо, сообщают очевидцы в соцсетях.

На улице Мингажева в Уфе прохожие стали свидетелями необычного зрелища — трамвай, вместо того чтобы следовать привычным маршрутом, полностью пересек рельсы и встал на дороге. Видеозаписи с места происшествия быстро разошлись по социальным сетям. Многие комментаторы шутят о том, что трамвай «решил погулять» вне своих «рельсовых рамок», а некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности пассажиров и водителей автомобилей.

Пока специалисты разбираются с ситуацией и устраняют последствия инцидента, горожан ожидают задержки в движении общественного транспорта. Ожидается, что восстановление нормальной работы трамваев может занять некоторое время.

Интересно отметить, что это событие произошло на фоне других новостей из сферы городского транспорта. В Уфе ожидается ввод в эксплуатацию новых трамваев из Москвы. Мэр города Ратмир Мавлиев уже успел оценить уровень комфорта этих современных вагонов во время их торжественного прибытия.

Мэр Уфы вышел в ночной рейс
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