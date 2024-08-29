В Уфе трамвай поехал не по рельсам

На улице Мингажева в Уфе прохожие стали свидетелями необычного зрелища — трамвай, вместо того чтобы следовать привычным маршрутом, полностью пересек рельсы и встал на дороге. Видеозаписи с места происшествия быстро разошлись по социальным сетям. Многие комментаторы шутят о том, что трамвай «решил погулять» вне своих «рельсовых рамок», а некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности пассажиров и водителей автомобилей.