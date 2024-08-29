В Уфе трамвай поехал не по рельсам

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На улице Мингажева в Уфе прохожие стали свидетелями необычного зрелища — трамвай, вместо того чтобы следовать привычным маршрутом, полностью пересек рельсы и встал на дороге. Видеозаписи с места происшествия быстро разошлись по социальным сетям. Многие комментаторы шутят о том, что трамвай «решил погулять» вне своих «рельсовых рамок», а некоторые выражают обеспокоенность по поводу безопасности пассажиров и водителей автомобилей.
Пока специалисты разбираются с ситуацией и устраняют последствия инцидента, горожан ожидают задержки в движении общественного транспорта. Ожидается, что восстановление нормальной работы трамваев может занять некоторое время.
Интересно отметить, что это событие произошло на фоне других новостей из сферы городского транспорта. В Уфе ожидается ввод в эксплуатацию новых трамваев из Москвы. Мэр города Ратмир Мавлиев уже успел оценить уровень комфорта этих современных вагонов во время их торжественного прибытия.