Зима близко: в Уфе ставят тёплые остановки

Posted 20 сентября, 07:31
Published 20 сентября, 07:31
Modified 20 сентября, 10:48
Updated 20 сентября, 10:48
С наступлением холодов вопрос комфорта на остановках становится особенно актуальным. На днях на остановке общественного транспорта «Банк Уралсиб» начался монтаж нового павильона, который обещает стать настоящим спасением для уфимцев в зимний период.
Как рассказал представитель заказчика, новый павильон будет не просто красивым, но и функциональным. Он будет оборудован автоматической раздвижной дверью. Так же система вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечит комфортную атмосферу внутри.
Не забыли и о современных технологиях — LED-освещение, USB-порты для подзарядки мобильных устройств, информационное табло с актуальной информацией о движении общественного транспорта и тревожная кнопка для экстренных ситуаций сделают ожидание автобуса гораздо приятнее и безопаснее.
Специалисты уверены, что такие «теплые» остановки помогут защитить пассажиров от неблагоприятных погодных условий и позволят сохранить тепло в ожидании своего маршрута. В августе на остановке «Улица Новомостовая» уже был установлен аналогичный павильон, а три остальных планируется обустроить на остановочных пунктах «БГМУ», «Улица Пушкина» и «Улица Правды».
Стоит отметить, что помимо этих пяти новых павильонов, на территории Уфы уже функционируют восемь «теплых» остановок.