Зима близко: в Уфе ставят тёплые остановки

Специалисты уверены, что такие «теплые» остановки помогут защитить пассажиров от неблагоприятных погодных условий и позволят сохранить тепло в ожидании своего маршрута. В августе на остановке «Улица Новомостовая» уже был установлен аналогичный павильон, а три остальных планируется обустроить на остановочных пунктах «БГМУ», «Улица Пушкина» и «Улица Правды».