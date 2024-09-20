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Posted 20 сентября, 07:31

Published 20 сентября, 07:31

Modified 20 сентября, 10:48

Updated 20 сентября, 10:48

Уфимцев ждёт приятный сюрприз

Зима близко: в Уфе ставят тёплые остановки

20 сентября 2024, 07:31
Фото: Мэрия Уфы

Уфимцев ждёт приятный сюрприз

Сюжет
Башкирия
До конца ноября 2024 года на пяти остановках с высоким пассажиропотоком появятся новые «теплые» павильоны, сообщает в пятницу, 20 сентября, мэрия Уфы.

С наступлением холодов вопрос комфорта на остановках становится особенно актуальным. На днях на остановке общественного транспорта «Банк Уралсиб» начался монтаж нового павильона, который обещает стать настоящим спасением для уфимцев в зимний период.

Как рассказал представитель заказчика, новый павильон будет не просто красивым, но и функциональным. Он будет оборудован автоматической раздвижной дверью. Так же система вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечит комфортную атмосферу внутри.

Фото: Мэрия Уфы

Не забыли и о современных технологиях — LED-освещение, USB-порты для подзарядки мобильных устройств, информационное табло с актуальной информацией о движении общественного транспорта и тревожная кнопка для экстренных ситуаций сделают ожидание автобуса гораздо приятнее и безопаснее.

Специалисты уверены, что такие «теплые» остановки помогут защитить пассажиров от неблагоприятных погодных условий и позволят сохранить тепло в ожидании своего маршрута. В августе на остановке «Улица Новомостовая» уже был установлен аналогичный павильон, а три остальных планируется обустроить на остановочных пунктах «БГМУ», «Улица Пушкина» и «Улица Правды».

Стоит отметить, что помимо этих пяти новых павильонов, на территории Уфы уже функционируют восемь «теплых» остановок.

Душные автобусы не пустят в Уфу
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