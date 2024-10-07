Свет мой зеркальце скажи: как выбрать зеркало в ванную комнату?

Какие же функции могут быть встроены в зеркало для ванной комнаты? Достаточно популярной и полезной опцией является встроенное освещение: дополнительный источник света обеспечивает лучшую видимость и делает его более удобным. При выборе этого варианта следует помнить, что желательно отдавать предпочтение тёплому свету, так как он более комфортный. А если вы любитель макияжа, для вас более актуальным будет холодный свет.