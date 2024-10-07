Свет мой зеркальце скажи: как выбрать зеркало в ванную комнату?

Posted 7 октября, 11:01
Published 7 октября, 11:01
Modified 7 октября, 11:03
Updated 7 октября, 11:03
Зеркало — незаменимый элемент ванной комнаты каждого из нас. Если у вас ремонт, или просто появилось желание обновить интерьер, то наверняка вы задумывались о том, какое же выбрать. А выбирать стоит учитывая все особенности помещения.
Специалист Олеся рассказала на канале «Сантехника-тут» о том, на что обратить внимание при выборе зеркала, из какого материала они могут быть и особенностях каждого из них.
Прежде всего размер важен потому, что оно должно быть комфортным и удобным в использовании для вас и остальных пользователей ванной комнаты. Зеркало должно находиться на уровне глаз любого, кто в него смотрится.
Помимо практичности, для кого-то может быть важным, чтобы оно было полезной деталью интерьера: например, более широкие отражающие поверхности визуально увеличивают пространство. Это может стать отличным решением для маленьких помещений.
Существует несколько вариантов и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые из них:
Оно просто и доступное, обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги, но может быстро покрыться пятнами от воды и пара. Также оно не является безопасным: в случае, если его разбить, могут образоваться очень острые осколки, о которые можно пораниться;
Оно обработано специальной пленкой, которая позволяет избегать отражения ярких источников света. Этот вариант идеально подходит для ванной комнаты, в которой установлены яркие светильники. Однако, стоит отметить, что антибактериальное покрытие может быть более дорогим удовольствием.
Это самый оптимальный выбор для ванных комнат: влагостойкое покрытие обеспечивает устойчивость к воздействию пара и влаги, а также позволяет зеркалу дольше оставаться чистым.
Какие же функции могут быть встроены в зеркало для ванной комнаты? Достаточно популярной и полезной опцией является встроенное освещение: дополнительный источник света обеспечивает лучшую видимость и делает его более удобным. При выборе этого варианта следует помнить, что желательно отдавать предпочтение тёплому свету, так как он более комфортный. А если вы любитель макияжа, для вас более актуальным будет холодный свет.
Также существуют зеркала с подогревом: практичность этого пункта заключается в предотвращении запотевания поверхности. Это может особенно приглянуться тем, кто любит принимать горячий душ.
Более современные модели обладают встроенными датчиками движения, которые активизируются при приближении к ним. Такая функция поможет экономить электроэнергию.
— Выбор зеркала для ванной комнаты — это творческий процесс, который позволяет создать уникальное пространство вашей ванной комнате, а также сочетать красоту и функциональность, — добавляет Олеся.
Ранее эксперты рассказали про 8 практичных решений для отделки кухни.