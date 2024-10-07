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Posted 7 октября, 11:01

Published 7 октября, 11:01

Modified 7 октября, 11:03

Updated 7 октября, 11:03

Как выбрать зеркало в ванную комнату?

Свет мой зеркальце скажи: как выбрать зеркало в ванную комнату?

7 октября 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать зеркало в ванную комнату?
Зачастую бывает сложно подобрать зеркало, которые удовлетворяло бы потребности всей семьи и вместе с этим прекрасно дополняло интерьер ванной комнаты. В нашем новом материале мы рассказали, как подобрать подходящее зеркало и на что смотреть при его выборе

Зеркало — незаменимый элемент ванной комнаты каждого из нас. Если у вас ремонт, или просто появилось желание обновить интерьер, то наверняка вы задумывались о том, какое же выбрать. А выбирать стоит учитывая все особенности помещения.

Специалист Олеся рассказала на канале «Сантехника-тут» о том, на что обратить внимание при выборе зеркала, из какого материала они могут быть и особенностях каждого из них.

Размеры зеркала

Прежде всего размер важен потому, что оно должно быть комфортным и удобным в использовании для вас и остальных пользователей ванной комнаты. Зеркало должно находиться на уровне глаз любого, кто в него смотрится.

Помимо практичности, для кого-то может быть важным, чтобы оно было полезной деталью интерьера: например, более широкие отражающие поверхности визуально увеличивают пространство. Это может стать отличным решением для маленьких помещений.

Размеры зеркалаРазмеры зеркала
Размеры зеркала. Фото: Изображение Midjourney

Материалы

Существует несколько вариантов и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые из них:

Обычное стекло

Оно просто и доступное, обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги, но может быстро покрыться пятнами от воды и пара. Также оно не является безопасным: в случае, если его разбить, могут образоваться очень острые осколки, о которые можно пораниться;

Зеркало с покрытием из антибактериального материала

Оно обработано специальной пленкой, которая позволяет избегать отражения ярких источников света. Этот вариант идеально подходит для ванной комнаты, в которой установлены яркие светильники. Однако, стоит отметить, что антибактериальное покрытие может быть более дорогим удовольствием.

Зеркало с влагостойким покрытием

Это самый оптимальный выбор для ванных комнат: влагостойкое покрытие обеспечивает устойчивость к воздействию пара и влаги, а также позволяет зеркалу дольше оставаться чистым.

МатериалыМатериалы
Материалы. Фото: Изображение Midjourney

Функции зеркала

Какие же функции могут быть встроены в зеркало для ванной комнаты? Достаточно популярной и полезной опцией является встроенное освещение: дополнительный источник света обеспечивает лучшую видимость и делает его более удобным. При выборе этого варианта следует помнить, что желательно отдавать предпочтение тёплому свету, так как он более комфортный. А если вы любитель макияжа, для вас более актуальным будет холодный свет.

Также существуют зеркала с подогревом: практичность этого пункта заключается в предотвращении запотевания поверхности. Это может особенно приглянуться тем, кто любит принимать горячий душ.

Более современные модели обладают встроенными датчиками движения, которые активизируются при приближении к ним. Такая функция поможет экономить электроэнергию.

— Выбор зеркала для ванной комнаты — это творческий процесс, который позволяет создать уникальное пространство вашей ванной комнате, а также сочетать красоту и функциональность, — добавляет Олеся.

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