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Колоннада

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Октябрь
Видео. Уфимцам подарят бесплатное шоу
25 октября, 08:48
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Уфимцам заплатят за открытие колоннады
10 октября, 04:10
Названа дата открытия колоннады в Уфе
9 октября, 05:21
Август
Открытие колоннады в Уфе перенесли
30 августа, 13:47
Видео. В Уфе поставят юрты
На территории возле старинной водонапорной башни продолжается работа по созданию новой туристической локации, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
8 августа, 09:02
Июль
В Уфе возводят новую достопримечательность
В Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает администрация Уфы.
31 июля, 16:09
Колоннаду в Уфе считают зря потраченными миллионами
Общественник Альберт Рахматуллин оценил уровень трат и креатива городских властей и высказался об этом в своём Telegram-канале.
17 июля, 11:58

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