Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе

Posted 11 октября, 04:37
Published 11 октября, 04:37
Modified 11 октября, 07:18
Updated 11 октября, 07:18
Напомним, глава частично признанного государства прилетел в Уфу в минувший четверг, 10 октября, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Республики — он отмечается Башкирии 11 октября. Ранее Mkset рассказывал о том, какие торжества запланированы в столице региона на эту дату.
Хабиров, рассказывая о встрече с коллегой из Абхазии, в частности, заявил о готовности поддержать организацию прямого рейса из Уфы в Сухуми, когда воздушная гавань начнёт работу. Аэропорт Сухум-Бабушара в данный момент проходит реконструкцию. Власти Абхазии обещали закончить все работы в 2025 году.
Как сообщал Mkset, к приезду президента соседней страны в Уфе открыли новую колоннаду, которая является копией знаменитой абхазской достопримечательности. У горожан объект вызвал немало недоумения.