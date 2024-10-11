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Posted 11 октября, 04:37

Published 11 октября, 04:37

Modified 11 октября, 07:18

Updated 11 октября, 07:18

Хабиров и Бжания обсудили перспективы сотрудничества

Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе

11 октября 2024, 04:37
Фото: 1MI

Хабиров и Бжания обсудили перспективы сотрудничества

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Радий Хабиров
Власти Башкирии допустили организацию прямого авиасообщения между Сухуми и Уфой — следует из отчёта руководителя Башкортостана Радия Хабиров о встрече с абхазским президентом Асланом Бжания.

Напомним, глава частично признанного государства прилетел в Уфу в минувший четверг, 10 октября, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Республики — он отмечается Башкирии 11 октября. Ранее Mkset рассказывал о том, какие торжества запланированы в столице региона на эту дату.

Хабиров, рассказывая о встрече с коллегой из Абхазии, в частности, заявил о готовности поддержать организацию прямого рейса из Уфы в Сухуми, когда воздушная гавань начнёт работу. Аэропорт Сухум-Бабушара в данный момент проходит реконструкцию. Власти Абхазии обещали закончить все работы в 2025 году.

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Как сообщал Mkset, к приезду президента соседней страны в Уфе открыли новую колоннаду, которая является копией знаменитой абхазской достопримечательности. У горожан объект вызвал немало недоумения.

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