Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе

Хабиров, рассказывая о встрече с коллегой из Абхазии, в частности, заявил о готовности поддержать организацию прямого рейса из Уфы в Сухуми, когда воздушная гавань начнёт работу. Аэропорт Сухум-Бабушара в данный момент проходит реконструкцию. Власти Абхазии обещали закончить все работы в 2025 году.