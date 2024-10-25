Уфимцам подарят бесплатное шоу

Теперь же по информации мэрии города, с 26 октября представления возобновятся с новыми музыкальными акцентами. Вместо гимнов жителей Уфы и гостей столицы ожидает фоновая музыкой в течение семи минут. Шоу начнется в 20:00 и будет продолжаться каждый вечер до тех пор, пока включается наружное освещение колоннады.