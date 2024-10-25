Уфимцам подарят бесплатное шоу

Posted 25 октября, 08:48
Published 25 октября, 08:48
Modified 25 октября, 09:12
Updated 25 октября, 09:12
Как ранее сообщал Mkset, уфимская колоннада была презентована горожанам и туристам 10 октября. На церемонии открытия колоннада порадовала зрителей звучанием гимнов России, Башкортостана и Абхазии. Объект копирует аналогичную достопримечательность, установленную на Набережной Махаджиров в Сухуми.
Теперь же по информации мэрии города, с 26 октября представления возобновятся с новыми музыкальными акцентами. Вместо гимнов жителей Уфы и гостей столицы ожидает фоновая музыкой в течение семи минут. Шоу начнется в 20:00 и будет продолжаться каждый вечер до тех пор, пока включается наружное освещение колоннады.