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Инвалид

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Октябрь
Что это вообще было: скандал с пенсией инвалида из многодетной семьи получил развязку
16 октября, 02:58
Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии
15 октября, 07:13
Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида
10 октября, 07:25
Август
Парня без рук и ног вызвали в военкомат в Башкирии
26 августа, 16:13
Инвалида оставили без лекарств в Башкирии
10 августа, 10:46
Июнь
Малахов восхитился блогером из Уфы
Своими впечатлениями от участия в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души» поделился лишившийся ног блогер Рустам Набиев, свои размышления он опубликовал в соцсетях.
28 июня, 13:54
Ураган едва не убил беременную уфимку
26 июня, 11:28
В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения матери ребёнка-инвалида из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
17 июня, 09:32

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