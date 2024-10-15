mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:13

Published 15 октября, 07:13

Modified 15 октября, 07:15

Updated 15 октября, 07:15

Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии

Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии

15 октября 2024, 07:13
Фото: 1MI
Колясочник успел собрать документы и покинуть пожираемый пожаром дом, сообщает во вторник, 15 октября, пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.

В ночь на вторник, 15 октября, от очевидцев стало известно о пожаре в селе Верхнесанзяпово, расположенном в Кугарчинском районе Башкирии. В момент происшествия в доме находился мужчина 1959 года рождения, инвалид первой группы, передвигающийся на коляске. Житель Башкирии и так передвигается с трудом, а тут еще и пожираемое огнем помещение.

К счастью, престарелому инвалиду удалось вовремя отреагировать: он успел собрать важные документы и самостоятельно покинуть здание. Соседи встречали мужчину на улице как супергероя.

— Погасить огонь смогли сотрудники Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, а также МЧС России по РБ, — уточнили в пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС. — К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина произошедшего выясняется специалистами.

Теперь чудом спасшемуся мужчине-инвалиду придется искать новое жилье.

Фото: ГК РБ по ЧС
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньгиУфимец влетел в бетон и погибВ Уфе снесли 41 самострой
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Спасение#Мелеуз#Госкомитет по ЧС#Инвалид
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика