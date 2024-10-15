Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии

В ночь на вторник, 15 октября, от очевидцев стало известно о пожаре в селе Верхнесанзяпово, расположенном в Кугарчинском районе Башкирии. В момент происшествия в доме находился мужчина 1959 года рождения, инвалид первой группы, передвигающийся на коляске. Житель Башкирии и так передвигается с трудом, а тут еще и пожираемое огнем помещение.