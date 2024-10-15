Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии

Posted 15 октября, 07:13
Published 15 октября, 07:13
Modified 15 октября, 07:15
Updated 15 октября, 07:15
В ночь на вторник, 15 октября, от очевидцев стало известно о пожаре в селе Верхнесанзяпово, расположенном в Кугарчинском районе Башкирии. В момент происшествия в доме находился мужчина 1959 года рождения, инвалид первой группы, передвигающийся на коляске. Житель Башкирии и так передвигается с трудом, а тут еще и пожираемое огнем помещение.
К счастью, престарелому инвалиду удалось вовремя отреагировать: он успел собрать важные документы и самостоятельно покинуть здание. Соседи встречали мужчину на улице как супергероя.
— Погасить огонь смогли сотрудники Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, а также МЧС России по РБ, — уточнили в пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС. — К счастью, в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина произошедшего выясняется специалистами.
Теперь чудом спасшемуся мужчине-инвалиду придется искать новое жилье.