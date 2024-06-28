Малахов восхитился блогером из Уфы

Новую публикацию блогер сопроводил вырезкой из программы — моментом, в который показали видео Набиева после покорения горы Эльбрус — на кадрах Набиев со слезами на глазах говорит, как любит свою семью. Весь зал от душещипательного ролика пустил слезу, а сильнее всего расплакались двое дочерей Набиева.