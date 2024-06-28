Малахов восхитился блогером из Уфы

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Ранее на странице «ВКонтакте» Набиев публиковал фотографию из студии ток-шоу с семьёй и телеведущим, анонсируя выпуск со своим участием.
Новую публикацию блогер сопроводил вырезкой из программы — моментом, в который показали видео Набиева после покорения горы Эльбрус — на кадрах Набиев со слезами на глазах говорит, как любит свою семью. Весь зал от душещипательного ролика пустил слезу, а сильнее всего расплакались двое дочерей Набиева.
— В этот день я увидел слезы своих дочерей. Не от того, что им что-то не дали или не купили игрушку. А из-за меня. Даже не так. Мои девочки плакали ЗА меня. Со мной. Словно, весь этот путь они прожили вместе со мной. « папа почему ты плакал? Тебе было больно?» спрашивала София. Такие маленькие хрупкие плечики взвалили на себя огромную историю и прожив ее вместе со мной, испытали тот самый спектр эмоций. Это трогает до глубины души. Наша связь — трогает до глубины души. Эмпатия — это невероятный дар. И сегодня я счастлив, что этот дар есть в моих детях, — гласит пост Набиева.
Блогер также признался, что «даже не думал» прийти «к настолько глубокому осознанию» своей мысли именно в студии Малахова.
О покорении горной вершины Набиев также рассказывал на днях.