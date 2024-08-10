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Инвалида оставили без лекарств в Башкирии

Инвалида оставили без лекарств в Башкирии

10 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI
Глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о нарушении прав инвалида в Башкортостане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в региональном управлении, соответствующее обращение главе СК ранее направили через соцсети — 18-летний житель республики с инвалидностью не мог добиться выдачи ему необходимых лекарств. Жизненно необходимые препараты были прописаны ему после операции. При этом парень рассказал, что лекарства он получает нерегулярно и не в полном количестве.

Уфимец зарезал жену-инвалида
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Ранее в Кушнаренковском районе Башкирии пьяный мужчина зарезал свою бывшую супругу. Известно, что женщина страдала от инвалидности и могла передвигаться исключительно на коляске.

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#Общество#Уфа#Медицина#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Лекарства#Следователи#Инвалид#Нарушение прав
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