Инвалида оставили без лекарств в Башкирии

Как пояснили в региональном управлении, соответствующее обращение главе СК ранее направили через соцсети — 18-летний житель республики с инвалидностью не мог добиться выдачи ему необходимых лекарств. Жизненно необходимые препараты были прописаны ему после операции. При этом парень рассказал, что лекарства он получает нерегулярно и не в полном количестве.