Инвалида оставили без лекарств в Башкирии

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как пояснили в региональном управлении, соответствующее обращение главе СК ранее направили через соцсети — 18-летний житель республики с инвалидностью не мог добиться выдачи ему необходимых лекарств. Жизненно необходимые препараты были прописаны ему после операции. При этом парень рассказал, что лекарства он получает нерегулярно и не в полном количестве.
Ранее в Кушнаренковском районе Башкирии пьяный мужчина зарезал свою бывшую супругу. Известно, что женщина страдала от инвалидности и могла передвигаться исключительно на коляске.