mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 02:58

Published 16 октября, 02:58

Modified 16 октября, 02:58

Updated 16 октября, 02:58

Приемная мать инвалида из Уфы сама не подала документы на выплаты

Что это вообще было: скандал с пенсией инвалида из многодетной семьи получил развязку

16 октября 2024, 02:58
Фото: 1MI

Приемная мать инвалида из Уфы сама не подала документы на выплаты

Сотрудники Отделения Социального фонда РФ по Республике Башкортостан прокомментировали скандал, дошедший до региональной прокуратуры.

Отделение Социального фонда РФ по Республике Башкортостан представило свое видение ситуации, в которой оказался инвалид из приемной уфимской многодетной семьи. Ранее мать ребенка вынесла в медиапространство историю своего приемного малыша. Женщина, которая воспитывает 10 детей, из которых семеро приемных, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обратилась к блогерам с жалобой на местный Социальный фонд. Уфимка сетовала на то, что чиновники незаконно и по нелепой причине лишили ее семейный бюджет поступлений пенсии за ребенка-инвалида.

Как оказалось, в истории нет никакого криминала: женщина, по версии Социального фонда РФ по Республике Башкортостан, сама не подала необходимые документы в нужный срок, и выплаты приостановили автоматически. Более того, работники организации сами пытались исправить то, о чем запамятовала многодетная мамаша из Уфы.

Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида
Узнать подробнее

— Согласно условиям, предусмотренным нормативно-правовыми актами, пенсионеру, не имеющему регистрации по месту жительства в Российской Федерации, социальная пенсия выплачивается при условии ежегодного подтверждения постоянного проживания в Российской Федерации путем подачи соответствующего заявления. Заявление подается лично пенсионером либо его законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем) до истечения 12 месяцев с месяца подачи заявления об установлении пенсии либо с предыдущего подтверждения постоянного проживания в Российской Федерации.

Предыдущее заявление о подтверждении места фактического проживания было предоставлено 23 августа 2023 года, на основании указанного заявления срок выплаты пенсии был установлен по 31 июля 2024 года.

В связи с непредставлением опекуном нового заявления до 31 июля 2024 года выплата пенсии была прекращена с 1 августа 2024 года, предварительно был направлен межведомственный запрос на предмет наличия регистрации по месту жительства, на который поступила информация об отсутствии факта регистрации.

Заявление о возобновлении выплаты пенсии было подано опекуном 25 сентября 2024 года. На основании данного заявления пенсия возобновлена.

Законному представителю было рекомендовано предоставлять заявления о подтверждении места фактического проживания в срок, предусмотренный законодательством, — рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.

Выплаты пенсии на ребенка-инвалида возобновлены с 14 октября 2024 года. Кроме того, СоцФонд выплатил и «долги» за пропущенные месяцы.

Читайте также:
Никах со стрельбой устроили в БашкирииПенсионер убил жену в ДТП под Уфой«Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась!»
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Законодательство#Мелеуз#Блогеры#Инвалид#Многодетная семья#Опекунство#Социальная пенсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика