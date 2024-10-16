Что это вообще было: скандал с пенсией инвалида из многодетной семьи получил развязку

Posted 16 октября, 02:58
Published 16 октября, 02:58
Modified 16 октября, 02:58
Updated 16 октября, 02:58
Отделение Социального фонда РФ по Республике Башкортостан представило свое видение ситуации, в которой оказался инвалид из приемной уфимской многодетной семьи. Ранее мать ребенка вынесла в медиапространство историю своего приемного малыша. Женщина, которая воспитывает 10 детей, из которых семеро приемных, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обратилась к блогерам с жалобой на местный Социальный фонд. Уфимка сетовала на то, что чиновники незаконно и по нелепой причине лишили ее семейный бюджет поступлений пенсии за ребенка-инвалида.
Как оказалось, в истории нет никакого криминала: женщина, по версии Социального фонда РФ по Республике Башкортостан, сама не подала необходимые документы в нужный срок, и выплаты приостановили автоматически. Более того, работники организации сами пытались исправить то, о чем запамятовала многодетная мамаша из Уфы.
— Согласно условиям, предусмотренным нормативно-правовыми актами, пенсионеру, не имеющему регистрации по месту жительства в Российской Федерации, социальная пенсия выплачивается при условии ежегодного подтверждения постоянного проживания в Российской Федерации путем подачи соответствующего заявления. Заявление подается лично пенсионером либо его законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем) до истечения 12 месяцев с месяца подачи заявления об установлении пенсии либо с предыдущего подтверждения постоянного проживания в Российской Федерации.
Предыдущее заявление о подтверждении места фактического проживания было предоставлено 23 августа 2023 года, на основании указанного заявления срок выплаты пенсии был установлен по 31 июля 2024 года.
В связи с непредставлением опекуном нового заявления до 31 июля 2024 года выплата пенсии была прекращена с 1 августа 2024 года, предварительно был направлен межведомственный запрос на предмет наличия регистрации по месту жительства, на который поступила информация об отсутствии факта регистрации.
Заявление о возобновлении выплаты пенсии было подано опекуном 25 сентября 2024 года. На основании данного заявления пенсия возобновлена.
Законному представителю было рекомендовано предоставлять заявления о подтверждении места фактического проживания в срок, предусмотренный законодательством, — рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан.
Выплаты пенсии на ребенка-инвалида возобновлены с 14 октября 2024 года. Кроме того, СоцФонд выплатил и «долги» за пропущенные месяцы.