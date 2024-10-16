Что это вообще было: скандал с пенсией инвалида из многодетной семьи получил развязку

Отделение Социального фонда РФ по Республике Башкортостан представило свое видение ситуации, в которой оказался инвалид из приемной уфимской многодетной семьи. Ранее мать ребенка вынесла в медиапространство историю своего приемного малыша. Женщина, которая воспитывает 10 детей, из которых семеро приемных, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обратилась к блогерам с жалобой на местный Социальный фонд. Уфимка сетовала на то, что чиновники незаконно и по нелепой причине лишили ее семейный бюджет поступлений пенсии за ребенка-инвалида.



Как оказалось, в истории нет никакого криминала: женщина, по версии Социального фонда РФ по Республике Башкортостан, сама не подала необходимые документы в нужный срок, и выплаты приостановили автоматически. Более того, работники организации сами пытались исправить то, о чем запамятовала многодетная мамаша из Уфы.