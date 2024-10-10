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Posted 10 октября, 07:25

Published 10 октября, 07:25

Modified 10 октября, 07:28

Updated 10 октября, 07:28

Инвалида из многодетной семьи лишили выплат в Башкирии

Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида

10 октября 2024, 07:25
Фото: 1MI

Инвалида из многодетной семьи лишили выплат в Башкирии

Историю с отказом в пособии взяли на контроль прокуратура Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 10 октября.

Прокуратура Кировского района Уфы по обращению местной жительницы организовала проверку исполнения законодательства о пенсионном обеспечении. Жительница Уфы утверждает, что Социальный фонд лишил выплат по инвалидности усыновленного ее семьей ребенка.

— Женщина вместе с супругом воспитывают 10 детей, из которых семеро приемных, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. С 1 августа 2024 года была приостановлена выплата пенсии на одного из детей-инвалидов, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Причиной проверки прокуратуры стало обращение уфимки к блогерам. Она рассказала, что в выплате отказали по надуманной причине — у ребенка нет прописки. Впрочем, и у остальных усыновленных детей их ее тоже, но пенсии по инвалидности на их счета всё же приходят.

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