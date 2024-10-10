Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида

— Женщина вместе с супругом воспитывают 10 детей, из которых семеро приемных, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. С 1 августа 2024 года была приостановлена выплата пенсии на одного из детей-инвалидов, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.



Причиной проверки прокуратуры стало обращение уфимки к блогерам. Она рассказала, что в выплате отказали по надуманной причине — у ребенка нет прописки. Впрочем, и у остальных усыновленных детей их ее тоже, но пенсии по инвалидности на их счета всё же приходят.