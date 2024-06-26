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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Ураган едва не убил беременную уфимку

Ураган едва не убил беременную уфимку

26 июня 2024, 11:28
Фото: 1MI
Жертвой стихии чуть не стала беременная женщина с инвалидностью из Уфы, сообщили Mkset в МЧС региона.

По данным спасателей, инцидент случился в минувшую субботу, 22 июня, когда в башкирской столице бушевала непогода. Сильный ветер сорвал кровлю здания по Индустриальному шоссе.

Как рассказала пострадавшая уфимка Telegram-каналам, уфимка во время бури сидела в машине. В какой-то момент она решила выйти — буквально через полминуты в автомобиль прилетел обломок сорванной крыши. Крыша машины оказалась полностью пробитой, сломалась также и новая инвалидная коляска женщины. Кроме того, ливень привёл в негодность всю электронику в автомобиле.

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В соцсетях рассказывается, якобы горожанка потребовала у собственника здания выплатить ей компенсацию. Утверждается, что владелец постройки отдавать средства отказался — решать вопрос уфимка собирается уже через суд.

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