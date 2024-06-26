Ураган едва не убил беременную уфимку

Как рассказала пострадавшая уфимка Telegram-каналам, уфимка во время бури сидела в машине. В какой-то момент она решила выйти — буквально через полминуты в автомобиль прилетел обломок сорванной крыши. Крыша машины оказалась полностью пробитой, сломалась также и новая инвалидная коляска женщины. Кроме того, ливень привёл в негодность всю электронику в автомобиле.