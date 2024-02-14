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В Башкирии похоронили электрика, работавшего вахтой в Москве и погибшего на СВО

Участника СВО из Башкирии похоронили спустя 2 месяца после гибели

14 февраля 2024, 10:41

В Башкирии похоронили электрика, работавшего вахтой в Москве и погибшего на СВО

Ильнур Ахметшин родился в Чишминском районе, но образование получил в селе Верхнеяркеево. Отучившись на электрика, зарабатывал на жизнь трудом в Москве.

14 февраля в Илишевском районе в последний путь проводили Ильнура Ахметшина. Мужчине должно было исполниться 47 лет в начале января, но в декабре 2023 года он погиб на СВО. Об этом сообщил глава районной администрации Ильдар Мустафин.

Ильнур Ахметшин родился в 1977 году деревне Староябалаково Чишминского района, но потом переехал в Илишевский район. Он отучился в школе №3 села Верхнеяркеево, затем окончил профессиональный лицей №86. Отслужив срочную службу в вооружённых силах России, получил специальность «электрика». После армии занимался тем, что работал в Москве на временных заработках.

Летом 2023 года вступил в ряды вооружённых сил, находящихся в зоне проведения СВО. Погиб рядовой Ильнур Ахметшин 4 декабря.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Чишминский район#Илишевский район
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