Участника СВО из Башкирии похоронили спустя 2 месяца после гибели

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
14 февраля в Илишевском районе в последний путь проводили Ильнура Ахметшина. Мужчине должно было исполниться 47 лет в начале января, но в декабре 2023 года он погиб на СВО. Об этом сообщил глава районной администрации Ильдар Мустафин.
Ильнур Ахметшин родился в 1977 году деревне Староябалаково Чишминского района, но потом переехал в Илишевский район. Он отучился в школе №3 села Верхнеяркеево, затем окончил профессиональный лицей №86. Отслужив срочную службу в вооружённых силах России, получил специальность «электрика». После армии занимался тем, что работал в Москве на временных заработках.
Летом 2023 года вступил в ряды вооружённых сил, находящихся в зоне проведения СВО. Погиб рядовой Ильнур Ахметшин 4 декабря.