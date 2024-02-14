Участника СВО из Башкирии похоронили спустя 2 месяца после гибели

Ильнур Ахметшин родился в 1977 году деревне Староябалаково Чишминского района, но потом переехал в Илишевский район. Он отучился в школе №3 села Верхнеяркеево, затем окончил профессиональный лицей №86. Отслужив срочную службу в вооружённых силах России, получил специальность «электрика». После армии занимался тем, что работал в Москве на временных заработках.