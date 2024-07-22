Мощный град ударил по Башкирии

Град выпал в Илишевском районе Башкортостана вечером понедельника, 22 июля. На фото, которые опубликовали в соцсетях местные жители, как белыми булыжниками оказались усеяны улицы и огороды. Можно заметить, что под их натиском полегли многие растения.