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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Мощный град ударил по Башкирии

Мощный град ударил по Башкирии

22 июля 2024, 13:42
Фото: tawatchai07 / Freepik
От осадков пострадали домашние растения и транспорт жителей Илишевского района, сообщается в соцсетях.

Град выпал в Илишевском районе Башкортостана вечером понедельника, 22 июля. На фото, которые опубликовали в соцсетях местные жители, как белыми булыжниками оказались усеяны улицы и огороды. Можно заметить, что под их натиском полегли многие растения.

Фото: БашДТП/Telegram

Кроме того, по словам жителей, от града пострадали не только зеленые насаждения, но и автомобили — у многих машин разбиты лобовые стекла.

Фото: БашДТП/Telegram

Напомним, об ухудшении погоды в ближайшие часы ранее информировали в региональном управлении МЧС. Граждан призвали быть готовыми к мощным осадкам и штормовому усилению ветра.

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#Общество#Происшествия#Погода#Башкортостан#Ураган#Новости Башкирии#Новости Уфы#Град#Илишевский район#Осадки#Стихийное бедствие
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