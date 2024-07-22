Мощный град ударил по Башкирии

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Град выпал в Илишевском районе Башкортостана вечером понедельника, 22 июля. На фото, которые опубликовали в соцсетях местные жители, как белыми булыжниками оказались усеяны улицы и огороды. Можно заметить, что под их натиском полегли многие растения.
Кроме того, по словам жителей, от града пострадали не только зеленые насаждения, но и автомобили — у многих машин разбиты лобовые стекла.
Напомним, об ухудшении погоды в ближайшие часы ранее информировали в региональном управлении МЧС. Граждан призвали быть готовыми к мощным осадкам и штормовому усилению ветра.