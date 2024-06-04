На трассе в Башкирии придется делать крюк в 6 км

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Published Сегодня, 05:33
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Транспортный проезд временно ограничат по мосту над рекой Ручей в Илишевском районе в Республике Башкортостан, сообщает региональный Минтранс. Ограничения на дороге Дюртюли — Груздевка вблизи деревни Татарский Менеуз вступают в силу с 09:00 вторника, 4 мая. Действие запрета распространяется на все категории транспорта.
Как пояснили в Минтрансе, запрет введен в связи с проведением восстановительных работ. Водителям рекомендуется воспользоваться объездом через село Базитамак. Ремонт моста на время доставит неудобства жителям Татарского Мелеуза. Им придется пользоваться объездом — более 6 км. Сроки ремонта моста власти не уточняют.
В столице Башкирии также продолжается капремонт старого Бельского моста. Глава Башкирии, комментируя ход реконструкции объекта, заявил, что демонтированную ранее арку восстановят в прежнем виде. Он подчеркнул, что её внешний вид и размеры останутся без изменений.
Также ранее стало известно, что на ремонт будет закрыт мост через реку Сутолока в Кировском районе Уфы. Местные жители неоднократно сообщали об аварийном состоянии переправы, на что отреагировали власти.