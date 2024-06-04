На трассе в Башкирии придется делать крюк в 6 км

Как пояснили в Минтрансе, запрет введен в связи с проведением восстановительных работ. Водителям рекомендуется воспользоваться объездом через село Базитамак. Ремонт моста на время доставит неудобства жителям Татарского Мелеуза. Им придется пользоваться объездом — более 6 км. Сроки ремонта моста власти не уточняют.