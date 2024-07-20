«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво

Со слов очевидцев, снявших кадры на месте происшествия, произошло массовое ДТП вблизи деревни Исаметово. Один из дальнобойщиков якобы уснул посреди дороги и снёс два стоявших на обочине большегруза. На записи можно увидеть, что одна из фур перевернулась в кювет. У остальных транспортных средств также заметны серьёзные повреждения. На месте работают оперативные службы.