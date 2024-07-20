mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Башкирии произошло массовое ДТП с фурами

«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво

20 июля 2024, 05:34
Фото: соцсети

В Башкирии произошло массовое ДТП с фурами

Несколько грузовиков столкнулись на трассе в Илишевском районе Республики Башкортостан, пишут местные Telegram-каналы.

Со слов очевидцев, снявших кадры на месте происшествия, произошло массовое ДТП вблизи деревни Исаметово. Один из дальнобойщиков якобы уснул посреди дороги и снёс два стоявших на обочине большегруза. На записи можно увидеть, что одна из фур перевернулась в кювет. У остальных транспортных средств также заметны серьёзные повреждения. На месте работают оперативные службы.

Видео: соцсети

Утверждается, что в результате происшествия никто не погиб. Уснувший водитель грузовика получил открытую рану головы, в данный момент находится под наблюдением врачей в госпитале. Экстренные ведомства инцидент пока никак не комментируют.

Читайте также:
«Жигули» раздавили ноги ребенку в БашкирииСмертельное ДТП с иномаркой произошло в БашкирииШесть машин в Уфе испортила непогода
#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Илишевский район#Пострадавшие#Инциденты#Фуры#Грузовики
Подпишитесь
Балкончик с «голыми мужиками» не даёт покоя уфимцам
Сегодня, 06:16
«Несёт химией». Запах газа в Уфе начал проникать в новые районы
Сегодня, 05:52
Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина
Сегодня, 05:12
Бастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимке
Сегодня, 05:04
В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»
Сегодня, 04:53