Государство

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Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Октябрь
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
18 октября, 07:13
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20
Путин в Уфе рассказал про бедное детство
18 октября, 05:09
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября, 12:39
Июнь
В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения матери ребёнка-инвалида из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
17 июня, 09:32

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