Бутылка пива обошлась в ₽60`000 в Уфе

Интересно отметить то, что уфимку уже не раз привлекали к отвественности за продажу пива подросткам. Но тогда все кончалось «административкой» и штрафом. Женщина отдала в казну государства за пиво для детей ₽60 000. Теперь на «доброй тёте» уголовная судимость. Остановит ли это уфимку от традиции спаивания детей — покажет время и выяснит следствие.