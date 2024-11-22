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Posted 22 ноября, 12:28

Published 22 ноября, 12:28

Modified 22 ноября, 12:31

Updated 22 ноября, 12:31

Бутылка пива обошлась в ₽60`000 в Уфе

Бутылка пива обошлась в ₽60`000 в Уфе

22 ноября 2024, 12:28
Фото: mkset.ru.
В Уфе был вынесен приговор по делу о продаже алкоголя несовершеннолетнему, сообщает в пятницу, 22 ноября, пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу продавщице ларька. Женщина пошла под суд по уголовной статье — 151.1 УК РФ — за продажу алкоголя ребёнку. Как установил суд, уфимка, работающая продавцом в магазине у остановки общественного транспорта, в марте 2024 года продала пиво 16-летнему подростку. Факт нарушения закона заметили стоящие рядом уфимцы, ожидающие автобус. Они и пожаловались в полицию. Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела.

— Жительница Уфы признала свою вину в продаже алкоголя подростку. Суд вынес обвинительный вердикт и приговорил женщину к полугоду исправительных работ. В это время она будет перечислять в пользу государства по 5% от своего дохода, — сообщили резолютивную часть приговора в пресс-службе прокуратуры Башкирии. — Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.

Интересно отметить то, что уфимку уже не раз привлекали к отвественности за продажу пива подросткам. Но тогда все кончалось «административкой» и штрафом. Женщина отдала в казну государства за пиво для детей ₽60 000. Теперь на «доброй тёте» уголовная судимость. Остановит ли это уфимку от традиции спаивания детей — покажет время и выяснит следствие.

В Черниковке спаивали детей
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