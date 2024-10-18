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Posted 18 октября, 06:20

Published 18 октября, 06:20

Modified 18 октября, 07:28

Updated 18 октября, 07:28

Уфимцы против налога на бездетность

Уфимцы против налога на бездетность

18 октября 2024, 06:20
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Сомнительную инициативу из высоких кабинетов жители Башкирии восприняли не самым тёплым образом — следует из результатов общественного опроса.

Напомним, с идеей облагать дополнительным налогом россиян, не имеющих детей, в октябре 2024 года выступил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Руководитель учреждения предложил обязать бездетных граждан платить ₽30-40 тысяч в месяц. Вслед за ним идею подхватили и некоторые чиновники, а также общественные деятели.

Впрочем, не всем представителям власти идея пришлась по душе. Так, против инициативы высказался даже главный поборник традиционных ценностей в правящей фракции Госдумы Виталий Милонов. Резко против налога на бездетность выступил и лидер «справедливороссов» Сергей Миронов. От непродуманных инициатив предостерёг коллег и спикер Вячеслав Володин.

Так или иначе, Кремль пока хранит молчание — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял журналистам, что детали предложения Президенту пока неизвестны.

Согласно данным опроса портала SuperJob, против налога на бездетность в той или иной мере выступают 86% уфимцев. Порядка 59% горожан выражают резкое несогласие с идеей, 27% респондентов ответили, что они «скорее против» инициативы.

Между тем среди женщин противников нового налога больше, чем среди мужчин, хоть и с не очень большим отрывом — 89% против 82%. Самое сильное недовольство инициативой «народных избранников» зафиксировано у уфимцев до 34 лет и у тех жителей башкирской столицы, чей доход превышает ₽50 тысяч в месяц.

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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанские депутаты отозвали из Госдумы свой законопроект о запрете чайлдфри.

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