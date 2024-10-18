Уфимцы против налога на бездетность

Между тем среди женщин противников нового налога больше, чем среди мужчин, хоть и с не очень большим отрывом — 89% против 82%. Самое сильное недовольство инициативой «народных избранников» зафиксировано у уфимцев до 34 лет и у тех жителей башкирской столицы, чей доход превышает ₽50 тысяч в месяц.