Путин внезапно обратился к Хабирову

И сам Радий Хабиров не остался в стороне от рассылки поздравлений. Глава региона красочно обратился к землякам, сопроводив обращение видеоклипом, снятым в Уфе. Главными героями ролика стали жители Башкирии — представители разных профессии: от сектора реальной экономики до интеллигенции. Все они с уверенным взглядом шагают вперед по уфимской набережной. Пост первого лица региона всего за 15 минут с момента публикации собрал более сотни положительных реакций.