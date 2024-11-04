Путин внезапно обратился к Хабирову

Posted 4 ноября, 05:51
Published 4 ноября, 05:51
Modified 4 ноября, 05:53
Updated 4 ноября, 05:53
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу администрации Республики Башкортостан Радия Хабирова с Днём народного единства. Как указано в сообщении из Кремля, военные подвиги и трудовые достижения предков, а также их искреннее желание служить Родине всегда будут служить для нас вдохновляющим примером безграничной любви к стране и ответственности за её будущее.
— Желаю вам успешной деятельности и всего наилучшего, — гласит обращение Владимира Путина, адресованное в Башкирию.
И сам Радий Хабиров не остался в стороне от рассылки поздравлений. Глава региона красочно обратился к землякам, сопроводив обращение видеоклипом, снятым в Уфе. Главными героями ролика стали жители Башкирии — представители разных профессии: от сектора реальной экономики до интеллигенции. Все они с уверенным взглядом шагают вперед по уфимской набережной. Пост первого лица региона всего за 15 минут с момента публикации собрал более сотни положительных реакций.
Ранее Mkset презентовал праздничную афишу для Уфы на День народного единства: мы собрали программу торжеств и список активностей, которые можно посетить всей семьей.