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Posted 4 ноября, 05:51

Published 4 ноября, 05:51

Modified 4 ноября, 05:53

Updated 4 ноября, 05:53

Kremlin.ru

Путин внезапно обратился к Хабирову

4 ноября 2024, 05:51

Президент России поздравил Башкортостан

Сюжет
Праздник
Напутствия в честь Дня народного единства пришли телеграммой из Кремля утром в понедельник, 4 ноября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу администрации Республики Башкортостан Радия Хабирова с Днём народного единства. Как указано в сообщении из Кремля, военные подвиги и трудовые достижения предков, а также их искреннее желание служить Родине всегда будут служить для нас вдохновляющим примером безграничной любви к стране и ответственности за её будущее.

— Желаю вам успешной деятельности и всего наилучшего, — гласит обращение Владимира Путина, адресованное в Башкирию.

И сам Радий Хабиров не остался в стороне от рассылки поздравлений. Глава региона красочно обратился к землякам, сопроводив обращение видеоклипом, снятым в Уфе. Главными героями ролика стали жители Башкирии — представители разных профессии: от сектора реальной экономики до интеллигенции. Все они с уверенным взглядом шагают вперед по уфимской набережной. Пост первого лица региона всего за 15 минут с момента публикации собрал более сотни положительных реакций.

Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе
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Ранее Mkset презентовал праздничную афишу для Уфы на День народного единства: мы собрали программу торжеств и список активностей, которые можно посетить всей семьей.

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