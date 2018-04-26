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Впервые в этом сезоне в Башкирии зафиксирован укус энцефалитного клеща

26 апреля 2018, 14:05
В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии исследовано уже около сотни клещей, найденных жителями республики.

С начала нынешнего сезона активности клещей в медицинские учреждения республики обратилось уже 118 человек с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.

Из общего числа пострадавших от укусов клещей 40 человек – дети. В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии было исследовано уже около сотни клещей. Один из них оказался заражен вирусом энцефалита. Это означает, что жертва этого клеща теперь будет под наблюдением врачей и должна пройти курс противовирусной терапии.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Башкирии готовится открыть «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита с 1 мая по 15 мая 2018 года с 10:00 до 16:00 по телефону в 8-800-700-90-30.

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#Новости#Энцефалитный клещ#Татьяна Майорова,#Общество
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