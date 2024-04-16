Сезон клещей в Башкирии: как вытащить паразита и что делать дальше

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Весной клещ может присосаться не только в лесу, но и в скверах и парках. Паниковать не стоит, но и оставить это без внимания тоже нельзя.
Обнаружив на себе клеща, лучше всего обратиться в травмпункт. Но это не всегда можно сделать. Тем более извлечь паразита лучше как можно быстрее, находясь в ранке он может инфицировать человека, заразив его энцефалитом или боррелиозом.
Прежде чем приступать к процедуре, нужно надеть перчатки или, на крайний случай, обмотать руки бинтами.
Другое важное правило — никаких резких движений. Клеща нужно постараться сохранить в целости и сохранности, не раздавить, не оторвать ему хоботок или головку. Повреждения увеличивают риск инфицирования.
Сейчас в аптеках продается специальный пинцет для извлечения клещей. Стоит он недорого и хорошо бы его купить заранее и положить в домашнюю или автомобильную аптечку. Пинцетом нужно захватить клеща как можно ближе месту укуса. Держать пинцет нужно строго перпендикулярно. Через некоторое время клещ ослабит хватку и выйдет из ранки сам.
Если нет специального пинцета, достаточно иметь под рукой нитку. Перекрестить ее в месте присасывания клеща и аккуратно раскачивать паразит, слегка потягивая его вверх. Процедура занимает около 20 минут. Но спешить нельзя, иначе в ранке останется хоботок клеща и придется его извлекать тоже.
Если есть шприц, можно вытащить клеща с помощью него. Нужно отрезать пластиковое донышко шприца, куда вставляется иголка. Приложить шприц в месту присасывания и аккуратно «высосать» паразита вакуумом.
В первую очередь нужно осмотреть ранку, где был клещ. Если там осталась черная точка — это головка клеща. Действовать с ней нужно также, как вы поступаете с занозой. Подцепить ее иголкой и вытащить.
Оставшуюся ранку нужно обязательно продезинфицировать — йодом, перекисью водорода.
Выбрасывать клеща нельзя, он может жить еще долго и присосаться повторно. Можно его сжечь, но инфекционисты настоятельно рекомендуют поместить его в стеклянную емкость и отвезти в лабораторию. Список лабораторий, а также график их работы опубликован на сайте Роспотребнодзора.
Медики просят не оставлять без внимания свое состояние. Лучше всего обратиться в поликлинику и сдать анализ крови, чтобы быть уверенным в том, что здоровью ничего не угрожает. Необходимо помнить, что энцефалит, переносимый клещами может быть смертельно опасным для человека.